EE.UU. advirtió a la Argentina por China y puso en duda la llegada de inversiones a Vaca Muerta

Estados Unidos volvió a elevar el tono sobre la presencia de China en sectores estratégicos de la Argentina . El embajador estadounidense, Peter Lamelas , advirtió que la utilización de tecnología de empresas chinas en redes vinculadas con energía, datos y comunicaciones podría afectar la llegada de inversiones extranjeras, con Vaca Muerta como principal foco de atención.

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El diplomático realizó las declaraciones durante el AmCham Energy Forum 2026 , donde planteó que el desarrollo energético argentino no depende solamente de las reservas disponibles, las condiciones económicas o la infraestructura, sino también de la seguridad de los sistemas tecnológicos que manejan información sensible.

“La seguridad energética de los datos es una cuestión de seguridad nacional”, sostuvo Lamelas. En ese contexto, aseguró que las compañías estadounidenses interesadas en invertir necesitan garantías de que su información estará protegida y operará sobre redes que Washington considere confiables.

El punto más fuerte de su exposición llegó cuando apuntó directamente contra China. Según sostuvo el embajador, las empresas de ese país están obligadas a brindar al Estado chino acceso a información que circula por determinadas tecnologías y redes.

A partir de ese argumento, Lamelas afirmó que incorporar tecnología china en infraestructura vinculada con Vaca Muerta “no va a ayudar a atraer inversores extranjeros” . Se trata de la posición expresada por el representante estadounidense en medio de la creciente competencia entre Washington y Beijing por tecnología, energía e infraestructura estratégica.

La advertencia llega además en un momento particular de la relación entre Argentina y las dos potencias. Mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene un fuerte alineamiento político con Estados Unidos, la Argentina conserva importantes vínculos económicos con China y recientemente renovó el swap de monedas entre el Banco Central y Beijing.

Huawei y la estación espacial de Neuquén, en el centro de la tensión

Uno de los antecedentes inmediatos se produjo en Neuquén, donde la cooperativa eléctrica CALF mantuvo negociaciones con Huawei para adquirir equipamiento. Según Ámbito, la situación derivó en una advertencia de la Embajada de Estados Unidos vinculada con la política de Washington frente a la expansión de la compañía china.

CALF respondió que trabaja con una red de múltiples proveedores y que selecciona equipamiento según criterios técnicos, financieros y económicos. La Embajada de China, por su parte, rechazó los cuestionamientos estadounidenses y acusó a Washington de utilizar argumentos de seguridad nacional para interferir en una relación comercial.

A esa discusión se agregó el pedido de China para incorporar nuevo equipamiento a la estación de monitoreo de espacio profundo ubicada en Neuquén, una solicitud que pasó al análisis del Ministerio de Defensa por su eventual relevancia estratégica. Una evaluación de la Fuerza Aérea citada por Ámbito señaló que no existirían evidencias de una nueva antena, aunque sí de una actualización tecnológica de importancia.

Vaca Muerta como pieza estratégica

Para Estados Unidos, el crecimiento de Vaca Muerta trasciende la producción de petróleo y gas. Washington observa también la infraestructura digital, las telecomunicaciones y las redes necesarias para sostener las inversiones que podrían llegar al sector durante los próximos años.

Vaca Muerta

Lamelas aseguró que las reformas impulsadas por el Gobierno argentino pueden generar más inversiones y empleo, y destacó el potencial energético del yacimiento neuquino. Sin embargo, volvió a condicionar ese escenario a la utilización de redes consideradas seguras por las compañías que buscan desembarcar en el país.

“Estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y de Argentina. Por favor, no pierdan esta oportunidad”, cerró el embajador.

La declaración vuelve a colocar a la Argentina en medio de una disputa geopolítica que combina inversiones, energía, tecnología y seguridad, con Estados Unidos y China compitiendo por espacios de influencia en sectores considerados clave para los próximos años.