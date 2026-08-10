    • 10 de agosto de 2026 - 22:47

    Tragedia en Colombia: por el terremoto hay al menos 132 muertos y 61 edificios colapsados

    El epicentro del sismo fue en el oeste del país. Los rescatistas trabajan para salvar a personas atrapadas entre los escombros. El fenómeno se sintió también en Ecuador y Panamá.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Colombia atraviesa una emergencia de gran magnitud luego del terremoto de 7,4 registrado este lunes a las 7:34, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El fuerte movimiento provocó víctimas fatales, cientos de heridos y daños en edificios de distintas ciudades del país.

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    Con el correr de las horas, el número de víctimas aumentó y ya son 132 los muertos y 570 los heridos, según el seguimiento realizado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

    Pereira aparece como una de las ciudades más golpeadas y concentra la mayor cantidad de víctimas fatales, de acuerdo con los últimos reportes. En tanto, Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja.

    En Bogotá y Medellín también se percibió con fuerza el movimiento. En algunos edificios se registraron grietas, aunque inicialmente no se informaron daños estructurales de gravedad.

    La magnitud del terremoto hizo que el movimiento fuera percibido incluso fuera de las fronteras colombianas. Ecuador y Panamá también registraron el sismo, donde hubo evacuaciones preventivas de edificios y oficinas públicas.

    El Gobierno declaró el desastre nacional

    Ante la magnitud de la emergencia y los daños provocados en diferentes regiones, el presidente Abelardo De La Espriella declaró el desastre de carácter nacional, mientras los organismos de emergencia continúan con las tareas de búsqueda, rescate y asistencia a las personas afectadas.

    Las autoridades mantienen el monitoreo sobre las zonas más comprometidas y trabajan en la evaluación de los daños, mientras la cifra de víctimas podría continuar modificándose a medida que avancen las tareas de relevamiento.

    Estados Unidos enviará US$15,5 millones

    La respuesta a la emergencia también comenzó a recibir apoyo internacional. Estados Unidos anunció el envío de US$15,5 millones a Colombia para financiar refugios, alimentos, protección y tareas de evaluación tras el terremoto.

    El Departamento de Estado estadounidense expresó su respaldo al pueblo colombiano y al Gobierno mientras continúan las evaluaciones sobre las necesidades provocadas por el desastre.

    El terremoto, uno de los movimientos más fuertes registrados recientemente en Colombia, dejó así un escenario de emergencia nacional, con 132 personas fallecidas, 570 heridas y múltiples ciudades afectadas, mientras los equipos de rescate y las autoridades continúan trabajando en las zonas más castigadas.

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