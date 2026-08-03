    • 3 de agosto de 2026 - 19:11

    El último adiós al comisario Rubén Castro: la sentida carta abierta de su hija tras la tragedia aérea

    La publicación de Rocío la hija del Comisario Castro, expresó el dolor por la pérdida de quien definió como "el mejor papá del mundo".

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dolor por la pérdida del comisario general Rubén Castro, jefe del Departamento de Bomberos de la Policía de San Juan y una de las víctimas de la trágica caída del helicóptero en Valle Fértil, sigue calando hondo en la provincia. En medio del masivo y emotivo último adiós que le rindió la comunidad de Jáchal, su hija Rocío compartió una profunda y desgarradora carta abierta en sus redes sociales.

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    Directora del proyecto, Dra. Paula Mateos, y la vicedirectora, Dra. Silvina Nassif, junto al responsable de Higiene y Seguridad de la FFHA, Sergio Ginbert, el titular de Higiene y Seguridad de la UNSJ, Patricio Bustos, el Instituto Volponi y el sismólogo Dr. Sebastián Correa Otto.

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    Con palabras cargadas de sentimiento, la joven definió a su padre como "el mejor papá del mundo" y expresó el vacío incalculable que dejó su partida: "Con vos se fue mi vida entera, gracias por absolutamente todo lo que hiciste por nosotros. Te elegiría como papá ahora y en 100 mil vidas más", escribió.

    Recuerdos familiares y vocación de servicio

    En su publicación, Rocío rescató el orgullo que sentía por la trayectoria y la fuerte vocación de servicio que caracterizó a su papá a lo largo de su carrera en la fuerza policial. Asimismo, se detuvo a agradecer las muestras de afecto de los vecinos y el respeto con el que despidieron el cortejo fúnebre:

    "Ojalá hayas visto cómo la gente salía de sus casas para verte pasar y despedirte con lágrimas en los ojos. Te fuiste como un héroe, haciendo lo que más te gustaba", expresó con emoción.

    Entre los pasajes más íntimos del mensaje, la joven recordó los momentos cotidianos que compartían como familia, desde los partidos de River y los tradicionales asados de los domingos, hasta las llamadas telefónicas que Castro le hacía en cada cumpleaños cuando sus obligaciones laborales le impedían estar presente. "No sabés cómo te voy a extrañar", lamentó.

    Una reflexión sobre la vida y una promesa

    Hacia el cierre de su carta, Rocío dejó un mensaje de concientización para sus seguidores sobre la fragilidad de la vida: "Disfruten cada momento con su familia, sus amigos y las personas que les importan, porque de un día para otro se te puede derrumbar la vida sin pensarlo".

    Finalmente, selló su despedida con una promesa íntima: aseguró que llevará consigo todos los días el rosario que utilizaba su padre y que completará por él las páginas de la Biblia que a Rubén Castro le faltaba poco por terminar de leer.

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