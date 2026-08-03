    • 3 de agosto de 2026 - 18:18

    Salud mental y violencia en las aulas: lanzan nueva capacitación gratuita y bimodal destinada a docentes

    Tras el éxito de una primera edición abreviada, se puso en marcha un nuevo ciclo de formación continua para educadores.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ante la creciente demanda de herramientas prácticas por parte de las comunidades educativas, se puso en marcha un nuevo encuentro formativo en salud mental y violencia destinado a docentes. Esta propuesta surge como una profundización y ampliación de un seminario inicial más breve que, debido a su alta convocatoria, demostró la necesidad imperiosa de los educadores de contar con un espacio de formación continua sobre estas problemáticas.

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    Organizado en coordinación con el programa Estar Bien, el trayecto formativo se extenderá desde este lunes 10 de agosto hasta el mes de diciembre, ofreciendo dos oportunidades posteriores para la exposición de los trabajos finales integradores.

    Una propuesta accesible y de modalidad bimodal

    Para garantizar que los docentes de distintos puntos puedan participar sin descuidar sus obligaciones pedagógicas, el programa fue diseñado bajo un esquema bimodal:

    Campus virtual: Cuenta con una propuesta sincrónica de soporte

    Instancias presenciales: Incluye uno o dos encuentros presenciales fundamentales para el intercambio práctico.

    Carácter gratuito: La capacitación es completamente libre de costo, consolidándose como una alternativa accesible para la jerarquización docente.

    Claves del programa: herramientas para el aula y contención

    El eje central de la capacitación es dotar a los educadores de conocimientos básicos sobre salud mental y violencias, además de instruirlos en los procedimientos formales de abordaje ante situaciones críticas que emergen en el ámbito escolar.

    Asimismo, el trayecto pone un fuerte acento en el desarrollo de habilidades blandas para la contención y el acompañamiento emocional de los estudiantes. Desde la organización destacaron que la iniciativa responde directamente al pedido constante de los profesores, quienes muchas veces se enfrentan al dilema de no saber cómo actuar frente a problemáticas complejas, pero cuentan con el firme compromiso y el deseo de aportar soluciones para cuidar el bienestar de sus alumnos.

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