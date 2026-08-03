Arrancó la entrega de módulos alimentarios para celíacos y personas con diabetes

El Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, dio inicio a los nuevos operativos de entrega de módulos alimentarios destinados a personas con celiaquía y con diabetes.

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Ambos programas tienen como objetivo principal garantizar una alimentación equilibrada, segura y adecuada para el manejo de la salud de aquellos pacientes que cuentan con restricciones nutricionales específicas. La asistencia se distribuye de manera mensual abarcando tanto a los departamentos alejados como a los distritos del Gran San Juan

Requisitos generales y a quiénes están dirigidos

Las asistencias están destinadas de forma exclusiva a las personas debidamente registradas en los padrones oficiales de los programas provinciales correspondientes.

Dato clave: Los beneficiarios deben concurrir obligatoriamente en los días y horarios estipulados según su zona de residencia, debiendo presentar indefectiblemente su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Operativo de Módulos Alimentarios para Personas con Celiaquía

La distribución para celíacos se lleva adelante durante todo el mes de agosto, de acuerdo con el siguiente cronograma departamental:

Jáchal: 6 de agosto (9:30 hs en CIC Niquivil).

Iglesia: 12 de agosto (9:30 hs en CIC Las Flores y 11:30 hs en Hospital Dr. Tomás Perón de Rodeo).

25 de Mayo: 13 de agosto (9:30 a 11:30 hs en Hospital Santa Rosa).

Sarmiento: 14 de agosto (9:30 hs en CIC Villa Media Agua y 11:30 hs en CIC Los Berros).

Angaco: 18 de agosto (9:30 a 11:00 hs en Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza).

San Martín: 18 de agosto (11:30 a 13:00 hs en Unión Vecinal Barrio Pie de Palo).

Caucete: 19 y 20 de agosto (9:30 a 11:30 hs en Club Deportivo Caucetera).

Calingasta: 20 de agosto (10:00 hs en Hospital Dr. Aldo Cantoni y 11:00 hs en Hospital Barreal).

Capital, Albardón, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio: Se retira de 8:00 a 13:00 hs en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano (calle Salta 1724 norte).

2. Operativo de Módulos Alimentarios para Personas con Diabetes

La distribución para pacientes con diabetes se planifica de forma descentralizada en hospitales, CIC y oficinas de acción social:

Departamentos alejados y del interior: La entrega se coordina en las bases sanitarias y áreas de acción social locales de Jáchal, Zonda, Ullum, Valle Fértil, Iglesia, 25 de Mayo, Sarmiento, Angaco, San Martín, Calingasta, Caucete y Albardón.

Gran San Juan y 9 de Julio: Para los habitantes de Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio, la entrega se concentra de manera presencial en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano (calle Salta 1724 norte, entre Sargento Cabral y Benavidez, Capital) en horario matutino de 8:00 a 13:00.

Fechas para rezagados y consultas

Desde la cartera social se recuerda que se fijan jornadas específicas de rezagados (como el cierre general de mes) para aquellas personas que no hayan podido asistir el día correspondiente por razones de fuerza mayor, pudiendo retirar su caja de alimentos directamente en el depósito central