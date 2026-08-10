    • 10 de agosto de 2026 - 18:13

    Alerta naranja en el volcán Puracé: qué significa este nivel de advertencia y cuáles son sus implicancias

    El volcán Puracé volvió a registrar este lunes una emisión de ceniza y gases en Cauca, departamento de Colombia, mientras el país era sacudido por un terremoto de magnitud 7,4.

    volcan-purace
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actividad volcánica genera preocupación en la región tras la decisión de elevar el nivel de vigilancia en uno de los macizos más monitoreados de Sudamérica. El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, en Colombia, se encuentra bajo alerta naranja, un estatus que moviliza a los comités de gestión del riesgo y mantiene en vilo a las comunidades cercanas.

    Leé además

    Artistas Colmbianos se expresaron en las redes sociales, luego del terremoto en Colombia.

    Shakira, Maluma y Carlos Vives, devastados por la tragedia en Colombia: "Qué dolor"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El presidente estadounidense Donald Trump muestra una orden ejecutiva que revisa las recomendaciones sobre vacunación infantil. 

    El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pide espaciar las vacunas infantiles

    Qué implica estar en "alerta naranja"

    Dentro de los protocolos internacionales de vigilancia geológica, el cambio de color en los semáforos de advertencia indica una alteración significativa en el comportamiento natural del coloso.

    Evolución probable: El nivel naranja significa que existe una probabilidad considerable de que se produzca una erupción en términos de días o semanas, o bien que el fenómeno presente una aceleración en sus manifestaciones sísmicas y superficiales.

    Monitoreo reforzado: Los centros vulcanológicos intensifican la recolección de datos en tiempo real, midiendo la emisión de gases (como dióxido de azufre), la deformación del terreno y el registro de sismos internos asociados al fracturamiento de roca o al movimiento de fluidos magmáticos.

    Preparación preventiva: Si bien no implica una evacuación masiva inmediata obligatoria en todos los radios, activa de forma automática los planes de contingencia, la revisión de rutas de evacuación y el estado de alistamiento de los organismos de socorro.

    Las características del Puracé y sus antecedentes

    El Puracé es un estratovolcán activo que forma parte de la Cordillera Central de los Andes y destaca por su emblemática silueta cónica. Su historial eruptivo incluye episodios de carácter explosivo que han afectado históricamente a las poblaciones aledañas, motivo por el cual es vigilado las 24 horas por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

    Ante este escenario, las autoridades insisten a la población en mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y acatar las recomendaciones de seguridad dispuestas por los comités locales de emergencia, mientras continúa el seguimiento riguroso de la actividad interna del volcán.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Terremoto en Colombia elevó a 111 la cifra de muertos y continúa bajo desastre nacional

    El terremoto en Colombia ya deja 111 muertos y el Gobierno declaró desastre nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las impactantes imágenes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Foto: EFE

    Terremoto en Colombia: las impactantes imágenes de la destrucción tras el sismo de 7,4°

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Terremoto en Colombia deja al menos 21 muertos y graves daños

    Terremoto de 7,4° en Colombia deja al menos 25 muertos, heridos y graves daños en varias ciudades

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Terremotos en el Cinturón de Fuego del Pacífico: ahora fue el turno de Colombia

    Terremotos en el Cinturón de Fuego del Pacífico: ahora fue el turno de Colombia