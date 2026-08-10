Alerta naranja en el volcán Puracé: qué significa este nivel de advertencia y cuáles son sus implicancias

El volcán Puracé volvió a registrar este lunes una emisión de ceniza y gases en Cauca, departamento de Colombia, mientras el país era sacudido por un terremoto de magnitud 7,4.

La actividad volcánica genera preocupación en la región tras la decisión de elevar el nivel de vigilancia en uno de los macizos más monitoreados de Sudamérica. El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, en Colombia, se encuentra bajo alerta naranja, un estatus que moviliza a los comités de gestión del riesgo y mantiene en vilo a las comunidades cercanas.

Qué implica estar en "alerta naranja" Dentro de los protocolos internacionales de vigilancia geológica, el cambio de color en los semáforos de advertencia indica una alteración significativa en el comportamiento natural del coloso.

Evolución probable: El nivel naranja significa que existe una probabilidad considerable de que se produzca una erupción en términos de días o semanas, o bien que el fenómeno presente una aceleración en sus manifestaciones sísmicas y superficiales.

Monitoreo reforzado: Los centros vulcanológicos intensifican la recolección de datos en tiempo real, midiendo la emisión de gases (como dióxido de azufre), la deformación del terreno y el registro de sismos internos asociados al fracturamiento de roca o al movimiento de fluidos magmáticos.

Preparación preventiva: Si bien no implica una evacuación masiva inmediata obligatoria en todos los radios, activa de forma automática los planes de contingencia, la revisión de rutas de evacuación y el estado de alistamiento de los organismos de socorro.