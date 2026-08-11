Liberaron a la niñera argentina que estuvo casi un mes detenida por el ICE en Estados Unidos

Después de casi un mes detenida en distintos centros migratorios de Estados Unidos, Iliana Noeli Lick fue liberada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) . La noticia fue confirmada por su pareja, Steven Melchiorre, quien contó que la argentina ya no permanece bajo custodia y comenzó el regreso hacia Filadelfia.

La joven, de 30 años y oriunda de Buenos Aires, había sido detenida el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia , cuando se disponía a viajar a Kansas City junto a un grupo de amigos para ver un partido de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Finalmente, nunca llegó a subir al avión.

La liberación se concretó después de que un juez fijara una fianza de US$10.000 , medida aprobada días antes. Una vez completados los trámites administrativos, Lick dejó el centro de detención y pasó la noche del lunes en un hotel de El Paso, Texas , antes de viajar este martes hacia Filadelfia, donde reside desde septiembre de 2024.

Su pareja celebró la decisión en redes sociales y destacó que, por primera vez en semanas, Iliana dejó de estar detrás de las paredes de un centro de detención. También agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso.

Durante su detención, Lick fue trasladada por distintos estados y mantuvo muy poco contacto con el exterior . Su familia y su pareja habían denunciado la incertidumbre que generaba no saber con precisión dónde se encontraba ni cuándo podrían comunicarse con ella.

Según relató Melchiorre, la argentina había ingresado a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, luego prorrogada, y había presentado documentación para obtener un permiso de trabajo. Desde que se instaló en Filadelfia, trabajaba como niñera para dos familias y cuidaba a tres niños de entre uno y cuatro años.

La liberación no cierra su situación migratoria

El punto clave es que la causa migratoria continúa abierta. La libertad bajo fianza permite que Lick atraviese el proceso fuera de un centro de detención, pero no significa que su situación legal en Estados Unidos haya quedado resuelta.

Su pareja remarcó precisamente eso al anunciar la noticia: la salida del centro de detención representa un paso importante, pero todavía quedan instancias pendientes dentro del expediente migratorio.

Ahora, el próximo paso será su regreso a Filadelfia y la continuidad del proceso judicial y administrativo que definirá su permanencia en Estados Unidos.