Estados Unidos retiró casi 13.600 kilos de carne argentina: qué ocurrió y cuáles son los cortes afectados

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ordenaron retirar del mercado 29.628 libras de carne vacuna argentina, equivalentes a casi 13.600 kilos , después de comprobar que el cargamento ingresó al país sin atravesar la reinspección obligatoria prevista para los productos cárnicos importados.

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La medida fue comunicada por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) , organismo dependiente del Departamento de Agricultura estadounidense, y alcanza productos importados por Corte Argentino USA LLC , empresa con sede en Aventura, Florida. La mercadería fue distribuida a comercios y distribuidores de Florida y Texas .

El retiro fue clasificado oficialmente como Clase I por el FSIS y permanece activo. Sin embargo, el motivo de la medida es una violación del procedimiento de importación : hasta el momento no se informó la detección de contaminación específica ni se registraron enfermedades o lesiones asociadas al consumo de estos productos.

Cuando los productos cárnicos provenientes de países habilitados ingresan a Estados Unidos deben pasar por un proceso de reinspección de importación antes de ser liberados al circuito comercial. Durante controles de rutina, el FSIS detectó que este cargamento había ingresado sin completar esa instancia.

La carne había sido elaborada entre el 15 y el 20 de mayo de 2026 y llevaba fechas de consumo preferente o congelación comprendidas entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026 . Los productos aparecen identificados con la marca Frigorífico Gorina SAIC , el número de establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” y la marca de envío “26644-AA” .

Los cinco cortes alcanzados por el retiro son:

Cuadril sin tapa .

Peceto .

Nalga sin tapa .

Carnaza cuadrada .

Bola de lomo.

Qué deben hacer quienes tengan estos productos

Una de las principales preocupaciones del organismo estadounidense es que parte de la mercadería todavía permanezca en heladeras o congeladores de consumidores o establecimientos comerciales. Por ese motivo, el FSIS pidió que los productos incluidos en el retiro no sean consumidos.

La recomendación es descartarlos o devolverlos al lugar donde fueron comprados. Hasta ahora no se difundió públicamente un listado detallado de los comercios que recibieron la carne, aunque se confirmó que llegó a distribuidores y minoristas de Texas y Florida.

El punto central es que el retiro no se originó por una enfermedad o contaminación comprobada en la carne argentina, sino porque el cargamento no atravesó el control obligatorio exigido al ingresar a Estados Unidos.