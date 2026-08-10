Tragedia en Nueva York: una mamá y su bebé murieron tras el vuelco de una lancha

El accidente en lancha en la que Murieron una mamá y su bebé en Nueva York ocurrió frente a la Estatua de la Libertad; detuvieron al capitán e iniciaron una investigación.

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Un trágico accidente conmocionó a la bahía de Nueva York luego de que una embarcación recreativa volcara cerca de la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Como consecuencia del siniestro, una madre y su bebé de cinco meses murieron, mientras que otras 12 personas lograron ser rescatadas con vida por los servicios de emergencia.

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Quiénes eran las víctimas que murieron en el naufragio en Nueva York Las víctimas fatales fueron identificadas por fuentes policiales como Sara Sánchez, de 27 años, y su hija Antonella García. Ambas residían en el distrito de Queens y viajaban junto al padre de la niña, quien sobrevivió al hecho. Tras el rescate, las dos víctimas fueron trasladadas de urgencia a un hospital de Brooklyn, donde se confirmó su deceso.

Según el reporte oficial de la Guardia Costera, en la balsa turística viajaban 14 ocupantes. Testigos y medios locales indicaron que la nave transitaba con exceso de capacidad, un factor determinante que, sumado al oleaje y al intenso tráfico marítimo durante la tarde, favoreció el trágico vuelco.

Qué imputación enfrenta el capitán de la lancha Luego del operativo realizado en conjunto por el Departamento de Policía de Nueva York y los rescatistas, las autoridades detuvieron al capitán de la nave, Manuel Hernández, de 46 años. La fiscalía le imputó el delito de imprudencia temeraria, mientras se investiga si existían fallas de mantenimiento o incumplimiento directo de las normas de seguridad.