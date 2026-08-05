    • 5 de agosto de 2026 - 09:19

    Nueva York: un hombre se tiró desnudo desde el Puente de Brooklyn y sobrevivió

    El hecho ocurrió a la vista de miles de personas y las autoridades debieron montar un operativo para rescatar al hombre del agua. El sujeto podría ser imputado por diversos cargos y enfrentar años de prisión.

    Nueva York: un hombre se tiró desnudo desde el Puente de Brooklyn y sobrevivió.

    Nueva York: un hombre se tiró desnudo desde el Puente de Brooklyn y sobrevivió.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impactante episodio se vivió este fin de semana en el Puente de Brooklyn, en Nueva York, cuando un hombre escaló una de las torres, llegó hasta la cima del puente y se arrojó al río completamente desnudo.

    Leé además

    un futbolista murio tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido: el video

    Un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido: el video

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Su muerte se produjo cuando el programa llevaba 1 hora y 23 minutos al aire, en medio de una charla de mesa. 

    Conocido periodista debutó en su canal de streaming y murió de un infarto en la transmisión

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La secuencia fue filmada por transeúntes que pasaban por el lugar y observaron la conmocionante escena. Según informaron medios locales, el hecho sucedió alrededor de las 14:30, cuando Galymzhan Abaildayev, de 44 años, escaló una de las torres de la estructura y permaneció allí durante varios minutos.

    Al alertar la situación, las autoridades llegaron al lugar y trataron de persuadirlo para que bajara del puente. Sin embargo, lejos de intentar descender, el hombre colocó varias banderas en la parte superior del puente y luego procedió a quitarse la ropa a la vista de miles de personas que se encontraban en el lugar.

    La Policía de Nueva York cerró temporalmente el paseo peatonal para intentar bajar al sujeto de las alturas y evitar una posible desgracia. Minutos más tarde, el hombre tomó diversas telas y una mochila que tenía y se arrojó desde 85 metros de altura hacia el East River.

    El rescate y una posible imputación

    Los agentes de la Unidad Portuaria de la Policía de Nueva York desplegaron un operativo para rescatar al hombre del río. A pesar de la fuerte caída, Abaildayev sobrevivió y fue trasladado al hospital Bellevue, donde permanece internado pero fuera de peligro.

    Tras el hecho, el sujeto fue acusado de imprudencia temeraria, obscenidad pública, allanamiento criminal, conducta desordenada y realización de grafitis.

    Por el momento, la causa se encuentra bajo investigación judicial mientras las autoridades determinan las circunstancias que llevaron al hombre a realizar esa temeraria y peligrosa actuación.

    En caso de ser imputado por imprudencia temeraria, el hombre podría recibir una una pena de hasta 364 días de prisión, según el Código Penal de Nueva York.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el truco que cada vez se usa mas: que pasa si esparces bicarbonato de sodio alrededor del inodoro

    El truco que cada vez se usa más: qué pasa si esparces bicarbonato de sodio alrededor del inodoro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Este es el significado que oculta soñar con mascotas fallecidas.

    La psicología revela qué significa hablar con perros o gatos de manera frecuente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    murio una reconocida actriz recordada por su personaje en spider-man

    Murió una reconocida actriz recordada por su personaje en Spider-Man

    Por Redacción Diario de Cuyo
    conmocion en el espectaculo por la dura primicia de soledad silveyra: estoy con...

    Conmoción en el espectáculo por la dura primicia de Soledad Silveyra: "Estoy con..."

    Por Redacción Diario de Cuyo