Nueva York: un hombre se tiró desnudo desde el Puente de Brooklyn y sobrevivió.

Un impactante episodio se vivió este fin de semana en el Puente de Brooklyn, en Nueva York, cuando un hombre escaló una de las torres, llegó hasta la cima del puente y se arrojó al río completamente desnudo.

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La secuencia fue filmada por transeúntes que pasaban por el lugar y observaron la conmocionante escena. Según informaron medios locales, el hecho sucedió alrededor de las 14:30, cuando Galymzhan Abaildayev, de 44 años , escaló una de las torres de la estructura y permaneció allí durante varios minutos.

Al alertar la situación, las autoridades llegaron al lugar y trataron de persuadirlo para que bajara del puente . Sin embargo, lejos de intentar descender, el hombre colocó varias banderas en la parte superior del puente y luego procedió a quitarse la ropa a la vista de miles de personas que se encontraban en el lugar.

Saltó desnudo desde el Puente de Brooklyn... y sobrevivió Un hombre desnudo saltó desde el Puente de Brooklyn, de 83 metros de altura, y sobrevivió. El impactante momento ocurrió en Nueva York. pic.twitter.com/BbsSPJuF6K

La Policía de Nueva York cerró temporalmente el paseo peatonal para intentar bajar al sujeto de las alturas y evitar una posible desgracia. Minutos más tarde, el hombre tomó diversas telas y una mochila que tenía y se arrojó desde 85 metros de altura hacia el East River.

El rescate y una posible imputación

Los agentes de la Unidad Portuaria de la Policía de Nueva York desplegaron un operativo para rescatar al hombre del río. A pesar de la fuerte caída, Abaildayev sobrevivió y fue trasladado al hospital Bellevue, donde permanece internado pero fuera de peligro.

EL INSÓLITO SALTO DESDE EL PUENTE DE BROOKLYN QUE TERMINÓ CON UN HOMBRES PROCESADO Y RESCATADO



Un hombre de 44 años protagonizó una arriesgada y extravagante maniobra en Nueva York al trepar hasta una de las torres del icónico puente. Una vez en la cima, el sujeto se desnudó… pic.twitter.com/EgNk2qObQ0 — Boing 97.3 (@radioboing) August 5, 2026

Tras el hecho, el sujeto fue acusado de imprudencia temeraria, obscenidad pública, allanamiento criminal, conducta desordenada y realización de grafitis.

Por el momento, la causa se encuentra bajo investigación judicial mientras las autoridades determinan las circunstancias que llevaron al hombre a realizar esa temeraria y peligrosa actuación.

Hombre se lanza desnudo desde el Puente de Brooklyn con un paracaídas improvisado



Un hombre de 44 años fue arrestado luego de lanzarse completamente desnudo desde el Puente de Brooklyn utilizando un paracaídas improvisado, en un incidente que movilizó a los equipos de emergencia… pic.twitter.com/U3AWiMBDUr — SQCS Radio y Televisión (@sqcsradioytv) August 4, 2026

En caso de ser imputado por imprudencia temeraria, el hombre podría recibir una una pena de hasta 364 días de prisión, según el Código Penal de Nueva York.