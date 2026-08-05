Un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido: el video

Safwan Awae, delantero del Yala FC de la tercera división tailandesa, falleció tras ser alcanzado por un rayo durante un partido amistoso.

El deporte tailandés se encuentra de luto tras la repentina muerte del futbolista Safwan Awae, del Yala FC (Tercera División tailandesa). El jugador falleció tras ser alcanzado por un rayo durante un partido amistoso la tarde del 4 de agosto de 2026.

El trágico incidente ocurrió en un estadio de fútbol en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat, Tailandia, durante el torneo local Copa de Fútbol de Kolok. Mientras se disputaba el partido, un rayo impactó inesperadamente en el campo, afectando a varios jugadores que quedaron inmóviles sobre el césped.

#Tailandia

Tragedia se vivió durante el encuentro entre #Narathiwat FC y #Yala FC cuando un rayo impactó el terreno de juego el 2/08

El futbolista #Sofwan Awae de 29 años falleció

9 jugadores heridos

Awae acababa de renovar contrato con el equipo

DEP pic.twitter.com/MMiQrkprWK — Sonar 360 (@Sonar360) August 4, 2026 Inmediatamente después del incidente, los tres jugadores fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento de urgencia. Safwan Awae fue el que resultó más gravemente herido. A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, el delantero del Yala FC no pudo ser salvado.

A las 18:41 del mismo día, la página oficial de fans del Yala FC emitió un comunicado expresando sus más sentidas condolencias a la familia, compañeros y seguidores de Safwan. La Federación Tailandesa de Fútbol (FAT) también envió sus condolencias y compartió el dolor con su familia, el club y la comunidad futbolística.

Lo que hace que la situación sea aún más desgarradora es que Safwan Awae se había unido al Yala FC menos de una semana antes de su muerte. Firmó un contrato con el equipo el 29 de julio de 2026 y se esperaba que fuera un jugador importante en la nueva temporada.