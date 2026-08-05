Un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido: el video

El deporte tailandés se encuentra de luto tras la repentina muerte del futbolista Safwan Awae, del Yala FC (Tercera División tailandesa). El jugador falleció tras ser alcanzado por un rayo durante un partido amistoso la tarde del 4 de agosto de 2026.
El trágico incidente ocurrió en un estadio de fútbol en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat, Tailandia, durante el torneo local Copa de Fútbol de Kolok. Mientras se disputaba el partido, un rayo impactó inesperadamente en el campo, afectando a varios jugadores que quedaron inmóviles sobre el césped.
Inmediatamente después del incidente, los tres jugadores fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento de urgencia. Safwan Awae fue el que resultó más gravemente herido. A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, el delantero del Yala FC no pudo ser salvado.
A las 18:41 del mismo día, la página oficial de fans del Yala FC emitió un comunicado expresando sus más sentidas condolencias a la familia, compañeros y seguidores de Safwan. La Federación Tailandesa de Fútbol (FAT) también envió sus condolencias y compartió el dolor con su familia, el club y la comunidad futbolística.
Lo que hace que la situación sea aún más desgarradora es que Safwan Awae se había unido al Yala FC menos de una semana antes de su muerte. Firmó un contrato con el equipo el 29 de julio de 2026 y se esperaba que fuera un jugador importante en la nueva temporada.
Anteriormente, este extremo dejó su huella jugando para el Pattani FC, anotando 7 goles en 18 partidos y contribuyendo al ascenso del equipo a la Thai League 2 para la temporada 2025/26.
La muerte de Safwan Awae sirve como advertencia sobre la importancia de garantizar la seguridad al organizar eventos deportivos en condiciones climáticas peligrosas.