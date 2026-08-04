    • 4 de agosto de 2026 - 18:23

    La psicología revela qué significa hablar con perros o gatos de manera frecuente

    Si le contás a tu perro cómo estuvo tu día o le preguntás a tu gato si durmió bien, no estás haciendo algo extraño.

    Este es el significado que oculta soñar con mascotas fallecidas.

    Este es el significado que oculta soñar con mascotas fallecidas.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Muchas personas mantienen conversaciones completas con sus mascotas. Les cuentan lo que ocurrió durante el día, les piden opinión sobre decisiones cotidianas e incluso les piden perdón cuando los pisan sin querer. Sin embargo, distintos estudios en psicología sostienen que este comportamiento dice mucho más sobre el funcionamiento del cerebro humano que sobre la relación con los animales.

    Leé además

    el truco que cada vez se usa mas: que pasa si esparces bicarbonato de sodio alrededor del inodoro

    El truco que cada vez se usa más: qué pasa si esparces bicarbonato de sodio alrededor del inodoro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    murio una reconocida actriz recordada por su personaje en spider-man

    Murió una reconocida actriz recordada por su personaje en Spider-Man

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lejos de ser una rareza, hablar con una mascota activa uno de los mecanismos cognitivos que utilizamos todos los días para comprender a las demás personas.

    La teoría de la mente: la habilidad que también usamos con nuestras mascotas

    Cuando una persona le pregunta a su perro si durmió bien o interpreta que su gato está molesto por algo, está haciendo algo que los psicólogos conocen como teoría de la mente.

    Se trata de la capacidad para imaginar qué pueden estar pensando, sintiendo o deseando otros individuos a partir de señales externas como una mirada, una postura corporal o un cambio de comportamiento.

    Esta habilidad resulta fundamental para la vida social porque permite anticipar emociones, interpretar intenciones y comprender a quienes nos rodean sin necesidad de que expresen todo con palabras.

    El cerebro utiliza el mismo mecanismo con personas y animales

    El científico del comportamiento Nicholas Epley, investigador de la Universidad de Chicago, sostiene que atribuir pensamientos o emociones a una mascota no significa confundir a un animal con una persona.

    Según explica, el cerebro humano no posee un sistema exclusivo para interpretar a otras personas y otro completamente diferente para comprender animales.

    En realidad, dispone de un único mecanismo destinado a imaginar la existencia de otras mentes, y ese sistema se activa siempre que detecta un ser que considera capaz de tener experiencias, deseos o emociones.

    Cómo construimos una personalidad para nuestras mascotas

    La relación con una mascota va mucho más allá de interpretar su estado de ánimo.

    Con el paso del tiempo, la mayoría de las personas termina construyendo una personalidad completa para el animal.

    Es común pensar que un perro tiene juguetes favoritos, que un gato siente celos cuando llega otra mascota o que determinado comportamiento refleja enojo, entusiasmo o aburrimiento.

    En otras palabras, el cerebro crea un modelo interno sobre cómo es ese animal y utiliza esa representación para anticipar sus reacciones.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    conmocion en el espectaculo por la dura primicia de soledad silveyra: estoy con...

    Conmoción en el espectáculo por la dura primicia de Soledad Silveyra: "Estoy con..."

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La tecnología que permite armar una casa en solo 5 días.

    Ladrillos tipo Lego hechos de plástico reciclado: la tecnología que permite armar una casa en solo 5 días

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El influencer que llegó en un Fitito a San Juan para ver el TC

    ¿Quién es Iñaki Zugasti? El influencer que llegó a San Juan en un Fitito para ver el TC

    Por Redacción Diario de Cuyo
    filtran foto de la joaqui llorando tras haberse separado de luck ra

    Filtran foto de La Joaqui llorando tras haberse separado de Luck Ra

    Por Redacción Diario de Cuyo