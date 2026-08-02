Ladrillos tipo Lego hechos de plástico reciclado: la tecnología que permite armar una casa en solo 5 días

Un innovador desarrollo enfocado en la vivienda social y la construcción sustentable gana terreno a nivel global. Se trata de un sistema de ladrillos ecológicos que encastran entre sí como si fueran piezas de Lego, permitiendo levantar la estructura completa de una casa en apenas cinco días.

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La solución fue ideada por los fundadores de la firma Conceptos Plásticos (el arquitecto Óscar Andrés Méndez y la ingeniera Isabel Cristina Gámez), quienes lograron transformar envoltorios, bolsas, botellas y plástico industrial en bloques modulares de alta resistencia.

El proceso comienza con la recolección, limpieza y fundición de los plásticos. El material procesado se moldea en bloques que contienen cerca de un 95% de plástico reciclado y pesan alrededor de tres kilos, similar al ladrillo tradicional.

Encastre fácil: Cuentan con pestañas y ranuras diseñadas para ensamblarse sin necesidad de mezcla ni mortero convencional en toda la estructura.

Gran rendimiento de material: Para levantar una vivienda tipo de dos dormitorios, baño, cocina y living comedor se reutilizan aproximadamente 6 toneladas de plástico.

Costos accesibles: El valor de la estructura de este tipo de viviendas ronda entre los US$ 4.000 y US$ 7.000 (sin incluir terreno ni instalaciones finales).

Seguridad y durabilidad superior a 200 años

A pesar de estar fabricados con plástico, los emprendedores explican que los ladrillos reciben un tratamiento especial que los vuelve ignífugos (resistentes al fuego), además de ofrecer un importante aislamiento térmico y acústico.

Asimismo, por la flexibilidad del encastre y la liviandad del material, las estructuras presentan un excelente comportamiento antisísmico. Según estimaciones técnicas, las edificaciones levantadas con este sistema pueden alcanzar una durabilidad superior a los 200 años.

El modelo no solo ofrece una respuesta rápida y económica ante la falta de acceso a la vivienda, sino que además impulsa un circuito de economía circular que reduce el impacto de los basurales e integra laboralmente a cooperativas de recicladores.