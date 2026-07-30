¿Está mal escrito "jajaja"? La tajante aclaración de la RAE sobre la risa en español

Con la masificación de la mensajería instantánea y las redes sociales, la forma de comunicarnos cambió por completo. El uso de abreviaturas, modismos y onomatopeyas digitales se volvió moneda corriente. Entre ellas, la forma de representar la risa en un chat es uno de los hábitos más arraigados, aunque pocas veces nos detenemos a pensar si cumple con las normas ortográficas.

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Ante las reiteradas consultas de los usuarios en el ámbito digital, la Real Academia Española (RAE) se encargó de aclarar cuál es la manera adecuada de escribir una carcajada en español y si expresiones tan populares como el clásico "jajaja" son correctas.

Lejos de prohibir o invalidar las costumbres de internet, la institución encargada de velar por el buen uso del idioma explicó que el uso de la secuencia "ja, ja, ja" (separada por comas) o "jajaja" (todo junto) es perfectamente válido y cuenta con el respaldo académico para imitar el sonido de la risa.

No obstante, la Academia hizo una serie de precisiones fundamentales para mantener la prolijidad ortográfica en los textos formales o en la escritura correcta:

Uso de la coma: La forma más recomendada desde el punto de vista estrictamente ortográfico es separar las sílabas con comas (ja, ja, ja) para marcar las pausas propias de la carcajada.

La vocal correspondiente: En español, la onomatopeya por excelencia para la risa utiliza la letra "j" combinada con la vocal "a".

Otras variantes válidas: Dependiendo de la intensidad o el matiz de la risa, la RAE también avala el uso de "jejeje", "jijiji", "jojojo" o "jujuju", siempre asociadas a las vocales correspondientes y adaptadas a la fonética castellana.

¿Qué pasa con el uso de la "j" versus la "g" o la "h"?

Uno de los errores más comunes en la era digital es utilizar la letra "g" (como en jajaja escrito erróneamente con g o con el clásico formato anglosajón hahaha).

Si bien en inglés o en otros idiomas se utiliza la "h" aspirada, la RAE recuerda que en el español la "j" representa de manera fiel el sonido fricativo velar sordo que emitimos al reírnos a carcajadas. Por lo tanto, escribir risas utilizando consonantes ajenas al sistema fonético del castellano se aleja de las normas tradicionales de la lengua escrita.

De este modo, la próxima vez que envíes un mensaje de texto o participes de una charla virtual, podrás usar el tradicional "jajaja" con la tranquilidad de saber que cuenta con el visto bueno de la máxima autoridad de la lengua española.