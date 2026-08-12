Trump aseguró que Estados Unidos tiene el "control total" del estrecho de Ormuz y volvió a amenazar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Irán al asegurar que su país mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía. Sus declaraciones se produjeron mientras continúan las dudas sobre una posible negociación con Teherán.

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“Controlamos totalmente el estrecho de Ormuz. Tenemos el control sobre él. Nadie más, solo nosotros” , afirmó Trump ante periodistas luego de una visita a Ohio. El mandatario destacó además el poderío de la Armada estadounidense y sostuvo que la situación es favorable para Washington.

Las declaraciones tuvieron lugar después de que el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, condicionara la reapertura del estrecho a una serie de exigencias. Entre ellas figuran un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, el levantamiento del bloqueo estadounidense y la liberación de activos iraníes congelados.

“Mientras Estados Unidos no cambie su comportamiento y no acepte las condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz no se abrirá”, sostuvo Rezaei, según la agencia semioficial iraní Tasnim.

El presidente estadounidense también puso en duda que pueda alcanzarse un acuerdo con Teherán y afirmó que no confía en sus autoridade s. “Soy la última persona que confiaría en Irán”, sostuvo Trump, quien acusó al gobierno iraní de haberle mentido en reiteradas oportunidades. También aseguró que el país dejó de ocupar el lugar de poder que, según su visión, tuvo durante décadas en Medio Oriente.

En ese contexto, Trump lanzó una nueva advertencia sobre una eventual acción iraní. “En algún momento, tal vez hagan algo y entonces sean aniquilados. Pero ahora mismo estamos en una muy buena posición”, afirmó.

Un buque fue atacado por Estados Unidos

La tensión en torno a Ormuz también quedó reflejada en un nuevo episodio marítimo. El Ejército estadounidense informó que un helicóptero MH-60 de la Armada disparó dos misiles Hellfire contra el Vela Nova, un buque con bandera de Panamá.

Según Washington, la embarcación había ignorado las advertencias para detener su navegación hacia un puerto iraní. El Comando Central estadounidense afirmó que el barco intentaba “violar el bloqueo estadounidense contra Irán”.

La misma fuerza aseguró que sus unidades ya desviaron 55 buques mercantes, inutilizaron otros tres y abordaron dos en el marco de las operaciones vinculadas al bloqueo.

Por qué es clave el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes del comercio energético mundial. Antes del conflicto, por esa vía marítima circulaba aproximadamente una quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado, por lo que cualquier interrupción prolongada puede tener impacto sobre los precios internacionales de la energía.

La situación se suma a la creciente tensión en otras rutas marítimas de la región. En el extremo sur del Mar Rojo, cuatro tripulantes murieron el martes en un presunto ataque de los hutíes de Yemen contra el buque de carga Tihamah, según informó el Ministerio de Transportes y la Guardia Costera de ese país.