    • 12 de agosto de 2026 - 08:47

    Terremoto en Colombia: el número de muertos asciende a 254 y continúan buscando sobrevivientes

    El sismo de magnitud 7,4 dejó más de 250 víctimas fatales, mientras los rescatistas trabajan entre los escombros en busca de personas atrapadas.

    Terremoto en Colombia. Foto: Reuters.

    Terremoto en Colombia. Foto: Reuters.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj en el oeste de Colombia para encontrar sobrevivientes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes. El número de muertos ascendió a 254, según los últimos reportes de las ciudades afectadas, mientras miles de personas permanecen sin hogar.

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    El fuerte movimiento sísmico provocó el derrumbe total o parcial de viviendas, edificios de departamentos, escuelas y centros de salud en distintas localidades de la región cafetera. Los rescatistas incluso pidieron silencio en algunas zonas para poder detectar posibles señales de personas atrapadas bajo los escombros.

    Terremoto en Colombia. Foto: Reuters.

    Terremoto en Colombia. Foto: Reuters.

    Pereira y Cali concentran la mayor cantidad de víctimas

    Los reportes difundidos por las autoridades locales ubican a Pereira como la ciudad con más fallecidos, con 101 víctimas, mientras que Cali registra 95 muertos. El resto de las víctimas se distribuye entre otras zonas afectadas por el terremoto.

    La magnitud de los daños también se extiende a comunidades indígenas del departamento de Chocó, una región boscosa ubicada cerca del epicentro y sobre la costa del Pacífico.

    En varias de esas localidades todavía hay sectores sin electricidad y con dificultades para acceder a servicios básicos, una situación que complica las tareas de rescate y asistencia.

    Terremoto en Colombia. Foto: Reuters.

    Terremoto en Colombia. Foto: Reuters.

    Miles de personas quedaron sin vivienda

    El terremoto dejó un escenario de destrucción en amplias zonas del oeste colombiano. Numerosos edificios quedaron completamente destruidos, mientras otros presentan profundas grietas y daños que obligaron a evacuar a sus habitantes.

    Miles de personas perdieron sus hogares y permanecen en el exterior de sus viviendas mientras los equipos especializados evalúan si las estructuras son seguras.

    Las autoridades trabajan además en la asistencia a las familias damnificadas y en la recuperación de los servicios esenciales afectados por el movimiento telúrico.

    Terremoto en Colombia. Foto: Reuters.

    Terremoto en Colombia. Foto: Reuters.

    El Gobierno recorrió las zonas afectadas

    El terremoto ocurrió pocos días después de la asunción del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien se trasladó hasta las regiones más afectadas para supervisar la respuesta ante la emergencia.

    El mandatario anunció asistencia económica para las personas que perdieron sus viviendas y recorrió algunas de las zonas donde se concentran los mayores daños.

    Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda entre los edificios derrumbados. El número de víctimas podría continuar aumentando a medida que avance el trabajo de los rescatistas y se pueda acceder a sectores que permanecen incomunicados.

    Con información de Reuters.

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