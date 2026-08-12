El papa León XIV envió 100.000 euros para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia

El papa León XIV dispuso el envío de una ayuda inicial de 100.000 euros para los damnificados por el terremoto que sacudió Colombia , con una magnitud de 7,4. El dinero será entregado directamente a la Conferencia Episcopal de Colombia, que estará a cargo de coordinar su distribución entre las diócesis afectadas.

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Según informaron medios del Vaticano, la suma será destinada a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana, organismo que funciona como centro de coordinación para recibir y distribuir la asistencia.

La donación fue acordada con los responsables de la ayuda y representa un primer aporte para afrontar las necesidades más urgentes provocadas por el fuerte movimiento sísmico. El Dicasterio para el Servicio de la Caridad, encabezado por el español Luis Marín de San Martín, continuará siguiendo de cerca la situación para determinar si es necesario enviar nuevos recursos.

Durante la audiencia general de este miércoles, León XIV expresó su solidaridad con las víctimas y las familias afectadas por la tragedia.

“Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales”, manifestó el pontífice durante su saludo a los fieles en español.

El Papa también aseguró que rezará por quienes perdieron la vida y por sus familiares.

“Mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”, expresó. “Mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”, expresó.

Además, destacó el trabajo de quienes participan de los operativos desplegados después del sismo y agradeció especialmente a los equipos de rescate y asistencia.

“Quiero expresar mi gratitud a todos aquellos que se han esforzado en las labores de rescate y asistencia a las víctimas”, agregó. “Quiero expresar mi gratitud a todos aquellos que se han esforzado en las labores de rescate y asistencia a las víctimas”, agregó.

Cómo sigue la situación en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 provocó graves consecuencias principalmente en el centro y oeste de Colombia. El fuerte movimiento dejó, hasta el momento, al menos dos centenares de heridos, además de personas desaparecidas y numerosos edificios afectados.

Entre los daños registrados se encuentran colapsos de construcciones y graves inconvenientes en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia, las autoridades trabajan para determinar el número definitivo de víctimas y evaluar la magnitud de los daños ocasionados por el sismo.