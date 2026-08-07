    • 7 de agosto de 2026 - 18:19

    Las Patronales de San Cayetano encendieron los motores para la visita del Papa a la Argentina

    En la procesión en honor a San Cayetano dominó el color blanco y amarillo, los colores papales, en la previa de su visita al país.

    Cientos de fieles participaron de la procesión en honor a San Cayetano en Chimbas.

    Cientos de fieles participaron de la procesión en honor a San Cayetano en Chimbas.

    Foto:

    (Daniel Arias)
    Por Fabiana Juarez

    Este año, la procesión en honor a San Cayetano tuvo un clima y hasta una decoración diferente. El fundamento: la visita del Papa León XIV a la Argentina que motivó a la comunidad a vestir el templo y hasta las casas de color blanco y amarillo, colores que simbolizan la gracia de Cristo y la suprema autoridad de San Pedro.

    Leé además

    [galeria de fotos] las imagenes de la procesion de los devotos a san cayetano en su dia

    [Galería de fotos] Las imágenes de la procesión de los devotos a San Cayetano en su día
    con la esperanza de que la visita del papa traiga bendiciones para todos los argentinos

    Con la esperanza de que la visita del Papa traiga bendiciones para todos los argentinos
    El color amarillo, que simboliza al Papa, invadió la procesión de San Cayetano.

    El color amarillo, que simboliza al Papa, invadió la procesión de San Cayetano.

    Chimbas fue nuevamente escenario de una nueva multitudinaria de fe con las Fiestas Patronales del patrono del pan y del trabajo. Unos 600 fieles participaron de la procesión que se tiñó de nuevos colores. El ingreso al santuario fue el más llamativo. La comunidad religiosa adornó todo el marco de la entrada con globos blancos y amarillos, anunciando la visita papal.

    Y esos colores se replicaron hasta en los fieles que participaron de la procesión. Esta vez, a los pañuelos celestes se sumaron los amarillos para saludar al Santo cuando salió del templo para encabezar la peregrinación por las calles del Barrio Parque Industrial. Pero, no fue el único lugar donde se replicaron los colores papales.

    Algunos vecinos que viven a lo largo del recorrido que hizo la procesión también decoraron el frente de sus casas con estos colores. Incluso hubo niños que adornaron sus bicicletas con banderas blancas y amarillas para estar a tono con las expectativas que generó la confirmación de la visita del Papa a la Argentina el 8 de noviembre.

    Gran participación y devoción por San Cayetano

    A las 16 estaba todo listo para dar inicio a la procesión, pero hubo que retrasarla unos minutos. Es que primero tuvieron que tomar ubicación las imágenes religiosas que otras comunidades religiosas llevaron para participar de las Patronales. Fueron 15 en total, más que en otras ediciones.

    Tras entonar el Himno Nacional con el acompañamiento de la Banda de Música de la Policía, comenzó la procesión que se hizo a paso lento debido a la cantidad de gente y a que la mayoría eran personas mayores, pero con la misma fe y devoción que todos los caminantes.

    La procesión duró una hora y, pese al esfuerzo de la caminata, nadie se retiró tras el término de la misma. Todos se quedaron para participar de la celebración de la misa que contó con la presencia de monseñor Gustavo Larrazábal y en la que se renovó la expectativa de toda la comunidad por la visita del Papa, con la esperanza de que ‘bendiga a todos los argentinos’.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La marcha comenzó en la Iglesia de San Cayetano con una bendición a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva.

    Marcha a Plaza de Mayo por San Cayetano: sindicatos contra el ajuste

    García Cuerva cuestionó a la dirigencia política en la misa por San Cayetano

    García Cuerva cuestionó a la dirigencia política y advirtió: "Hablan de los pobres, pero no están cerca"

    Kicillof apuntó contra Milei en San Cayetano: Los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas

    Kicillof apuntó contra Milei en San Cayetano: "Los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas"

    San Cayetano.

    Dia de San Cayetano: cuál es su historia y cómo es su oración