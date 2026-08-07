Dia de San Cayetano: cuál es su historia y cómo es su oración

San Cayetano, el santo patrono del pan y el trabajo, es celebrado por los fieles católicos en Argentina cada 7 de agosto . Esta festividad tiene un gran arraigo en el país, ya que San Cayetano fue canonizado en 1671.

Nacido el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, Cayetano de Thiene estudió derecho en la Universidad de Padua y después de la muerte del Papa Julio II, decidió dedicar su vida a la fe y convertirse en sacerdote.

A lo largo de su vida, San Cayetano propuso ideas renovadoras dentro del catolicismo, como la oración y la adoración del Santísimo Sacramento . Fundó la sociedad Oratorio del Amor Divino y la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, buscando la austeridad y la renovación en el clero.

Además, se destacó por ayudar a los pobres, los enfermos y las prostitutas arrepentidas. San Cayetano también tomó la iniciativa de establecer un Banco Popular que concediera créditos sin interés , desafiando el negocio de los prestamistas usureros. Fue así que se ganó el título de "Padre de la Providencia" y "El santo del pan y el trabajo".

Falleció el 7 de agosto de 1547, a los 66 años, luego de enfrentar una grave enfermedad. Su devoción perdura en la actualidad y muchos fieles lo buscan por su ayuda y sustento. En este día especial, los creyentes rezan e imploran su intercesión en momentos de dificultad.

En Argentina, su festividad es la segunda en importancia, después de la veneración de la Virgen de Luján, patrona del país. Cada 7 de agosto, miles se congregan a la iglesia ubicada en el barrio porteño de Liniers.

En 2013, año de su elección como sumo pontífice, el Papa Francisco envió un video mensaje a los fieles de Buenos Aires para el 7 de agosto: "Como todos los años, después de recorrer la fila, hablo con ustedes. Esta vez la fila la recorrí con el corazón. Estoy un poquito lejos y no puedo compartir con ustedes este momento tan lindo (…) Con Jesús y san Cayetano, vayamos al encuentro de los más necesitados. Lo que Jesús nos enseña es primero a encontrarnos, y en el encuentro, ayudar. Necesitamos saber encontrarnos. Necesitamos edificar, crear, construir, una cultura del encuentro.

Oración a San Cayetano

Oh glorioso San Cayetano, patrono del trabajo y la providencia, Tú que siempre cuidas de aquellos que confían en la Divina Providencia, Te pido humildemente que intercedas por mí ante el trono de Dios, Y que guíes mis pasos en el camino de la virtud y la prosperidad.

Tú, que experimentaste la necesidad y la dificultad en tu propia vida, Comprendes las preocupaciones y las cargas que llevo en mi corazón, Te ruego que me bendigas con tu gracia y favor, Para que pueda superar cualquier obstáculo y alcanzar la estabilidad que anhelo.

Oh San Cayetano, amigo de los necesitados y consuelo de los afligidos, Te encomiendo mis deseos y necesidades en esta oración sincera, Confío en que escucharás mis peticiones y me guiarás con tu luz, Para que pueda vivir en abundancia y honrar a Dios en todas mis acciones.

Te ruego, bendito San Cayetano, que mi fe y esperanza nunca flaqueen, Que en momentos de dificultad encuentre en ti consuelo y aliento, Intercede por mí ante el Todopoderoso, para que mis súplicas sean escuchadas, Y que en su infinita misericordia, Dios conceda lo que con fe te pido.

Amén.