Marcha contra la Ley de Propiedad Privada: 12 detenidos, cuatro policías heridos y una fotógrafa lesionada tras los incidentes

La movilización convocada este jueves frente al Congreso de la Nación para rechazar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , impulsada por el Gobierno de Javier Milei, derivó en una jornada de extrema tensión que dejó un saldo de 12 detenidos, cuatro efectivos policiales heridos y una fotógrafa lesionada . Los incidentes se extendieron durante más de cinco horas, mientras en el Senado continuaba el debate del proyecto, que finalmente obtuvo media sanción durante la madrugada del viernes.

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Desde las primeras horas de la tarde, miles de manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a la iniciativa oficialista. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que respondieron con un fuerte operativo para despejar la zona.

Los disturbios se intensificaron durante la noche, cuando grupos de manifestantes comenzaron a arrojar piedras y otros objetos contra los efectivos policiales. Muchas de las baldosas utilizadas fueron extraídas de las veredas rotas durante los incidentes.

Como consecuencia de los enfrentamientos, cuatro policías resultaron heridos y varios patrulleros sufrieron importantes daños en sus ventanillas y carrocerías. Además, también fueron vandalizados comercios de la zona, donde quedaron vidrios rotos, mesas, sillas y otros elementos esparcidos sobre las veredas.

Cerca de las 23.30, un nuevo cordón policial avanzó para desalojar a los últimos manifestantes que permanecían arrojando objetos hacia el Congreso. Poco después, el tránsito comenzó a normalizarse sobre la avenida Rivadavia y Callao.

Una fotógrafa fue hospitalizada

Durante los incidentes también resultó herida una fotorreportera freelance, afiliada a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

La mujer, de aproximadamente 50 años, sufrió una lesión en la cabeza que le provocó una abundante pérdida de sangre. Tras ser asistida por personal del SAME, fue trasladada al Hospital Argerich, donde quedó internada en observación mientras le realizaban estudios para determinar la gravedad de la lesión.

El Senado aprobó el proyecto en general

Mientras continuaban los enfrentamientos en el exterior, el Senado debatió durante varias horas la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que finalmente obtuvo media sanción en la madrugada del viernes.

La sesión se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad y con un clima de alta tensión tanto dentro como fuera del Congreso, donde la protesta terminó con detenidos, heridos y serios daños materiales.