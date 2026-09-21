El fiscal apeló y busca que Cristina y Máximo Kirchner enfrenten un solo juicio por Hotesur y Los Sauces

El fiscal general Diego Velasco apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal la decisión del Tribunal Oral Federal N° 5 de dividir en dos los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces , en las que están acusados Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros imputados . El representante del Ministerio Público pidió que ambos expedientes sean juzgados en un único debate y que comiencen el 23 de octubre .

Los abogados de Cristina Kirchner dicen que encontraron una prueba que la podría beneficiar en la causa Vialidad

La decisión de separar los procesos había sido tomada por unanimidad por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni . El tribunal estableció que el juicio por Los Sauces comience el 23 de octubre de 2026 y que el correspondiente a Hotesur arranque el 19 de marzo de 2027 .

Velasco cuestionó el desdoblamiento porque, según planteó, divide una investigación que la fiscalía considera vinculada por hechos, acusados y elementos de prueba comunes . En particular, advirtió que separar los debates podría afectar la valoración integral de la acusación por lavado de dinero y asociación ilícita .

Los jueces justificaron la decisión en razones vinculadas con la organización del debate. Cada expediente cuenta con una importante cantidad de testigos propios y existe un grupo de poco más de 20 testigos comunes , por lo que un proceso único podría extenderse durante un período prolongado.

El tribunal consideró que realizar dos juicios sucesivos permitiría reducir la cantidad de testigos, abogados e imputados presentes simultáneamente en la sala , además de facilitar el desarrollo de las audiencias. Para Los Sauces fueron habilitadas incluso jornadas los sábados y durante parte de la feria judicial de enero.

La fiscalía, en cambio, sostiene que el problema no se resuelve solamente desde una perspectiva de organización. Para Velasco, existe el riesgo de que la prueba quede fragmentada y que una eventual resolución en uno de los expedientes tenga consecuencias sobre el otro.

Uno de los elementos que la fiscalía considera centrales para ambas investigaciones es el peritaje contable sobre el recorrido de los fondos entre empresas vinculadas con Lázaro Báez y Cristóbal López y las sociedades de la familia Kirchner. El análisis busca establecer cómo fueron las transferencias y su relación con las operaciones investigadas.

Qué investigan Hotesur y Los Sauces

La causa Hotesur analiza la operatoria vinculada con los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, administrados a través de sociedades relacionadas con la familia Kirchner. La hipótesis de la acusación sostiene que empresas vinculadas con Lázaro Báez, entre ellas Valle Mitre, contrataron habitaciones y servicios hoteleros y que esos pagos podrían haber funcionado como un mecanismo para transferir fondos hacia el patrimonio familiar.

El expediente se inició en 2014, luego de una denuncia presentada por la entonces diputada Margarita Stolbizer. La investigación pasó inicialmente por el juzgado de Claudio Bonadio y posteriormente quedó a cargo de Julián Ercolini, quien en 2018 procesó a varios de los principales acusados y al año siguiente elevó el expediente a juicio oral.

Entre los acusados de esta causa se encuentran Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Martín Báez, Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia, entre otros. Florencia Kirchner quedó fuera del juicio luego de una decisión firme de la Cámara Federal de Casación.

En Los Sauces, la investigación se concentra en los contratos de alquiler de inmuebles de la familia Kirchner con empresas vinculadas a Báez y al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según la acusación, entre 2009 y 2016 esas compañías representaron cerca del 88% de la facturación de Los Sauces, con pagos por unos $25,9 millones de aquella época.

La fiscalía sostiene que esos alquileres no respondían solamente a una relación comercial convencional, sino que podrían haber funcionado como una vía para el retorno de fondos vinculados con negocios y obra pública. Entre los inmuebles mencionados en la investigación aparece el complejo Madero Center, en Puerto Madero.

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá analizar el planteo de Velasco y resolver si mantiene el esquema de dos debates establecido por el TOF 5 o si dispone que Hotesur y Los Sauces sean juzgados en un único proceso.