Así funciona el primer tren eléctrico y solar de América Latina que recorre Jujuy

El primer tren eléctrico de América Latina se encuentra en la Argentina y recorre seis localidades de la Puna jujeña sobre vías que estuvieron abandonadas durante 30 años. La formación no depende de cables aéreos ni de combustibles fósiles, sino que funciona con baterías de litio cargadas con energía solar, en un trayecto que atraviesa uno de los destinos turísticos más imponentes del país y que, hasta hace poco, solo era accesible en automóvil o en combi.

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La particularidad del Tren Solar es que no lleva placas fotovoltaicas sobre los vagones. Lo que transporta, instaladas en el techo de cada formación, son seis baterías de litio con una autonomía de hasta 120 kilómetros, más del doble de la longitud actual de su recorrido.

Esas baterías se recargan en las estaciones terminales mediante cargadores del tamaño de una heladera gigante, alimentados por la red eléctrica provincial, la cual se nutre en gran parte de la energía solar de la región.

Desde su lanzamiento comercial, más de 90.000 personas ya viajaron en el Tren Solar de la Quebrada, que conecta los pueblos de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara a lo largo de 42 kilómetros en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El esquema de viaje está pensado tanto para turistas como para los habitantes locales bajo una dinámica de subir y bajar libremente (drop-on/drop-off):

El ticket: Es válido por todo el día, permitiendo descender y volver a abordar en cualquiera de las estaciones las veces que el pasajero quiera, entre las 8 y las 20 horas.

Actividades: En cada parada hay ferias de artesanos y propuestas de gastronomía regional, mientras que un guía a bordo anticipa las atracciones de la siguiente estación.

Tarifas: Los boletos generales se comercializan en torno a los $125.000, contemplando tarifas diferenciales y precios especiales para residentes argentinos, jubilados y menores de 11 años.

Comodidades y tecnología a bordo

Cada vagón tiene una capacidad de 70 pasajeros y cuenta con un diseño pensado para la contemplación: grandes ventanales y un techo de vidrio que permiten disfrutar del paisaje sin obstrucciones.

El interior está equipado con pantallas de televisión informativas sobre las estaciones y puertos de carga para celulares —tanto convencionales como inalámbricos—. Si bien la velocidad máxima técnica de las formaciones ronda entre los 60 y 70 kilómetros por hora, el servicio circula a un ritmo moderado adaptado al disfrute turístico del entorno andino.