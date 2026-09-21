Pacientes con Parkinson reclaman por faltante de un remedio, los motivos de la escasez

La escasez del tratamiento clave para controlar los síntomas motores genera preocupación en familias y asociaciones. Apuntan a problemas de producción del laboratorio proveedor y advierten sobre el impacto económico y en la salud.

La falta de algunos medicamentos volvió a generar preocupación entre pacientes y familiares en Argentina. En las últimas semanas, personas con diagnóstico de Parkinson y sus allegados reportaron serias dificultades para conseguir levodopa/carbidopa, uno de los tratamientos farmacológicos fundamentales utilizados para controlar los síntomas motores de esta enfermedad neurológica crónica.

El faltante generó numerosas consultas y reclamos por parte de asociaciones de pacientes y grupos comunitarios, que advierten sobre las graves consecuencias que puede provocar la interrupción o la modificación abrupta de un tratamiento que debe ser indicado de manera sostenida. De acuerdo con la información difundida, el laboratorio Pfizer señalado como uno de los principales proveedores de este medicamento atraviesa inconvenientes en su cadena de producción, lo que habría afectado de manera directa el ingreso y la distribución de distintas partidas en el mercado argentino.

Impacto en obras sociales y redes de ayuda solidaria La situación también encendió luces de alerta para quienes reciben la medicación a través de obras sociales o empresas de medicina prepaga. Ante la falta de stock en los circuitos habituales, muchos pacientes se ven obligados a recorrer una gran cantidad de farmacias para intentar conseguir dosis o, en el peor de los casos, a recurrir a la compra particular, lo que genera un fuerte impacto económico adicional en los hogares.

Frente a este escenario adverso y la demora estimada que según estimaciones del sector podría extenderse durante varios meses hasta lograr la normalización total del abastecimiento, grupos de personas con Parkinson comenzaron a organizarse activamente. A través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, articulan redes de ayuda solidaria para informar sobre farmacias con disponibilidad y compartir datos sobre las unidades remanentes en stock.