La Justicia habilitó el juicio en ausencia contra los imputados por el atentado contra la AMIA

La Cámara Federal de Casación Penal habilitó este lunes el juicio en ausencia contra los imputados por el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y 151 heridos en 1994.

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La Sala II de la Cámara Federal convalidó así la constitucionalidad de la ley de Juicio en Ausencia, que fue impulsada durante el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso el año pasado.

El fallo fue firmado por los jueces Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, quienes rechazaron el planteo de inconstitucionalidad de la defensa oficial de los imputados.

La decisión allana así el camino para avanzar hacia un eventual juicio oral en ausencia y ahora, para terminar de concretar ese proceso, resta que queden firmes las decisiones procesales y que se resuelvan las instancias de revisión pendientes.

La ley de juicio en ausencia incorporó al Código Procesal Penal de la Nación un mecanismo excepcional que permite avanzar con determinados procesos por delitos graves aun cuando los imputados se encuentren prófugos y hayan eludido deliberadamente la acción de la Justicia.

El planteo de inconstitucionalidad había sido presentado por el defensor Enrique Comellas, quien representa a los acusados Ali Fallahijan, Moshen Rabbani, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Ali Akbar Velayati, Moshen Rezai, Ahmad Vahidi, Salman Raouf Salman, Hussein Mounir Mouzannar y Salman Abdallah.

La defensa cuestionó la Ley 27.784 al considerar que establecía “distinciones arbitrarias” respecto de las posibilidades de obtener un nuevo juicio en caso de que los imputados se presentaran ante la Justicia.

Pero Casación rechazó ese argumento y los camaristas sostuvieron que el planteo era “hipotético y conjetural”, porque partía de una serie de sucesos que todavía no habían ocurrido.

Señalaron además que la situación de rebeldía de los acusados desde 1995 había impedido hasta ahora avanzar normalmente con el proceso.