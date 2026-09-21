    • 21 de septiembre de 2026 - 16:47

    Causa Vialidad: la Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

    El Tribunal Oral Federal N° 2 ratificó la medida tras un informe favorable sobre su conducta en el departamento de San José 1111. Además, el fallo repasó las restricciones, las visitas y el avance sobre los embargos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 decidió extender la prisión domiciliaria de la exmandataria Cristina Kirchner, quien continuará cumpliendo la condena por la causa Vialidad en su domicilio ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

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    El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu fundamentó la decisión al señalar que la líder política “ha cumplido adecuadamente” con el “deber de permanencia” y con las pautas establecidas respecto a las visitas y los controles de monitoreo electrónico, según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

    Informes favorables de control y vigilancia

    Para tomar la resolución, el magistrado evaluó los informes elaborados por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

    Durante el período analizado, la DCAEP realizó entrevistas domiciliarias de forma aleatoria en las que la ex presidenta “respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes”.

    Asimismo, el tribunal destacó que:

    • Salidas y visitas: Solo se registró una salida autorizada para una consulta médica (realizada sin inconvenientes) y las visitas se ajustaron a los permisos concedidos, con una única demora que fue debidamente justificada.

    • Tranquilidad vecinal: Pese a las movilizaciones registradas frente al edificio, la Justicia advirtió que no hubo comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario” ni quejas formales de los vecinos.

    • Conclusión judicial: Fernández de Kirchner mantuvo “una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena”.

    Embargos, decomisos y el entorno en San José 1111

    La prórroga de la modalidad domiciliaria se da en paralelo a los movimientos judiciales vinculados al patrimonio de los condenados. Recientemente, el TOF N°2 confirmó el embargo preventivo de varios bienes, incluido el propio departamento de San José 1111, con el objetivo de alcanzar un decomiso de alrededor de $685.000 millones, monto correspondiente al perjuicio económico total ocasionado al Estado argentino en la causa Vialidad.

    En paralelo, la Cámara Federal de Casación porteña rechazó recursos presentados por la exmandataria y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, para frenar el posible decomiso de inmuebles vinculados a las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

    A esto se suman datos recientes sobre el edificio donde cumple la condena:

    • La investigación en torno a la compra del departamento ubicado justo debajo del suyo por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora, quien declaró haberlo adquirido para que funcione una fundación.

    • La revelación de que el senador nacional peronista Mariano Recalde también es propietario de un inmueble en el mismo edificio, específicamente en el primer piso.

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