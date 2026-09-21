Aerolíneas Argentinas trasladará a León XIV y su comitiva durante su visita al país

Aerolíneas Argentinas tendrá a su cargo los traslados aéreos oficiales del papa León XIV y su comitiva durante la visita que realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La participación de la línea de bandera abarcará vuelos internacionales y de cabotaje, además de una operación carguera vinculada con la logística del viaje apostólico.

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El esquema comenzará el domingo 8 de noviembre , cuando Aerolíneas traslade al Pontífice desde Montevideo hasta Buenos Aires. Luego, el martes 10, estará a cargo del viaje de ida y vuelta entre la Capital Federal y Córdoba, mientras que el miércoles 11 operará el vuelo que llevará a León XIV desde Buenos Aires hacia Lima, donde continuará la siguiente etapa de su gira por Sudamérica.

De acuerdo con el itinerario oficial publicado por la Santa Sede, los traslados asignados a la compañía argentina serán Montevideo-Buenos Aires, Buenos Aires-Córdoba, Córdoba-Buenos Aires y Buenos Aires-Lima . Para el ingreso al país también está prevista una operación carguera destinada al equipamiento necesario para la comitiva papal.

Desde la compañía señalaron que el operativo requerirá una coordinación especial entre distintas áreas y autoridades nacionales e internacionales, debido a las exigencias logísticas y de seguridad que implica un viaje papal. La planificación deberá contemplar tanto los horarios oficiales como los requerimientos específicos de la delegación en cada una de las escalas.

El canciller Pablo Quirno confirmó también la participación de la aerolínea durante la presentación oficial de la visita. “Nuestra línea de bandera tendrá el honor de trasladarlo desde Montevideo a Buenos Aires y, al finalizar su visita a nuestro país, desde Buenos Aires hacia Lima”, destacó.

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El Papa llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre a las 16.30 y durante su estadía tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Entre ellas está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, celebraciones religiosas, reuniones con representantes de distintos sectores y una vigilia con jóvenes.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y posteriormente mantendrá un encuentro en la Catedral. Ese mismo día regresará a Buenos Aires. La visita finalizará el miércoles 11, después de una actividad en un complejo penitenciario federal y una misa frente a la Basílica de Luján. A las 14 está prevista la partida hacia Lima desde Ezeiza, nuevamente a bordo de Aerolíneas Argentinas.

Para la empresa estatal, el operativo representará uno de los movimientos institucionales más relevantes del año. Desde Aerolíneas destacaron que formar parte de la comitiva implica una demostración de la capacidad operativa necesaria para afrontar un esquema de vuelos especialmente coordinado para un acontecimiento internacional de esta magnitud.