    • 17 de septiembre de 2026 - 17:03

    A contrarreloj por León XIV: monjas cordobesas preparan 400.000 hostias para la misa papal

    Las Hijas de San José multiplicaron la producción ante la llegada del Pontífice. Ya tienen listas 200.000 unidades y trabajan hasta 12 horas por día para completar el pedido.

    Las religiosas de la Congregación Hijas de San José ya tienen listas 200.000 de las 400.000 hostias previstas para la visita de León XIV.

    Las religiosas de la Congregación Hijas de San José ya tienen listas 200.000 de las 400.000 hostias previstas para la visita de León XIV.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La histórica visita del papa León XIV a la Argentina ya moviliza preparativos de enorme escala y en Córdoba hay una tarea que avanza literalmente a contrarreloj: las religiosas de la Congregación Hijas de San José deben fabricar 400.000 hostias para las celebraciones previstas durante la estadía del Pontífice. La mitad del pedido ya está terminada y almacenada.

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    En el taller cordobés, varias integrantes de la congregación dedican actualmente entre ocho y 12 horas diarias a una producción que combina procedimientos artesanales con máquinas especialmente diseñadas para cocinar, cortar y seleccionar las obleas. El desafío es llegar con las 400.000 unidades listas antes de noviembre.

    “Estamos en la mitad del trabajo”, explicó sor Mónica. La religiosa confirmó que esta semana alcanzaron las 200.000 hostias pequeñas, por lo que todavía resta fabricar una cantidad similar para alcanzar la meta prevista para la visita papal.

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    Harina, agua y hasta 50.000 hostias por jornada

    Aunque el volumen es extraordinario, la receta es extremadamente sencilla. Las hostias tradicionales se elaboran únicamente con harina de trigo y agua, sin levadura ni otros ingredientes. Cada día utilizan aproximadamente 25 kilos de harina 0000 hasta conseguir una preparación cremosa y sin grumos.

    La mezcla se coloca posteriormente sobre planchas calientes y se cocina durante alrededor de un minuto. Cada molde lleva grabadas las formas que permitirán obtener después las hostias grandes y pequeñas. Antes del corte, sin embargo, las láminas necesitan atravesar un período de estacionamiento para adquirir la humedad adecuada y evitar que se quiebren.

    Después llega el proceso de corte y selección. Las unidades que salen completas continúan hacia el empaquetado, mientras que aquellas que se rompen durante el procedimiento son apartadas. De acuerdo con sor Mónica, los 25 kilos de harina procesados durante una jornada permiten obtener alrededor de 50.000 hostias.

    La congregación también prepara una producción específica destinada a personas celíacas. Para hacerlo, primero finalizan el trabajo convencional y posteriormente limpian y desinfectan la maquinaria utilizada especialmente para esas unidades.

    La multitudinaria misa de León XIV en Córdoba

    La llegada de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá escalas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas.

    En Córdoba, la actividad central está prevista para el martes 10 de noviembre, con una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La Iglesia local prepara además una vigilia durante la noche anterior para recibir a los contingentes que comenzarán a llegar desde distintas provincias.

    La magnitud del acontecimiento obligará a implementar una logística especial. Para ingresar al predio de FAdeA habrá inscripción previa obligatoria y ya existen más de 4.200 peregrinos incluidos en las nóminas iniciales provenientes de distintas partes del país. Parroquias, colegios y escuelas serán utilizados para alojar visitantes.

    Mientras avanza ese gigantesco operativo, dentro del taller de las Hijas de San José el desafío es mucho más silencioso pero igual de intenso: llegar a noviembre con 400.000 hostias listas para una de las celebraciones religiosas más multitudinarias que prepara Córdoba.

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