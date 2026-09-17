Con sus calles de piedra intactas, la mítica mina de oro de 1792 y una distinción de la Organización Mundial del Turismo, este rincón serrano invita a un viaje en el tiempo a más de 1.600 metros de altura.

La Carolina: el legendario pueblo minero de San Luis que encandila al turismo mundial

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Enclavado en el corazón de las Sierras Centrales de San Luis, a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar, La Carolina guarda la atmósfera serena y misteriosa de los antiguos pueblos de montaña. Fundado a fines del siglo XVIII por orden del marqués de Sobremonte —quien lo bautizó en honor al rey Carlos III de España—, este enclave nació al calor de la fiebre del oro y hoy renace como uno de los destinos turísticos más fascinantes de Cuyo.

Su arquitectura colonial, con caseríos bajos de piedra a vista y techos a dos aguas, se mantiene intacta gracias a rigurosas normas de preservación patrimonial. Caminar por sus angostas calles empedradas es adentrarse en un paisaje silente donde solo se escucha el murmullo del viento serrano y el correr de los arroyos.

La aventura de explorar la mina por dentro El gran atractivo del pueblo es la Mina Buena Esperanza, una de las galerías auríferas más antiguas del país. Equipados con cascos, linternas y botas de goma, los visitantes pueden internarse más de 300 metros hacia el corazón de la montaña acompañados por guías locales. Dentro del socavón se observan las vetas de cuarzo y azufre, mientras la historia de los antiguos mineros cobra vida en cada relato.

Excursiones al interior de la mítica Mina Buena Esperanza.

Búsqueda de oro en el río: De la mano de baqueanos expertos, los turistas aprenden la técnica ancestral del plato o plato minero para buscar pequeñas chispas de oro entre la arena del río La Carolina.

Ascenso al Cerro Tomolasta: Con una altitud que supera los 2.000 metros sobre el nivel del mar, su cumbre regala una panorámica de 360 grados de toda la cadena serrana puntana.

Museo de la Poesía Manuscrita: En la casa natal del poeta Juan Crisóstomo Lafinur, este espacio rinde culto a la literatura con manuscritos originales de autores de todo el mundo.

Pinturas rupestres en Inti Huasi: A pocos kilómetros, la gruta de Inti Huasi constituye uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la región, con vestigios humanos de más de 8.000 años de antigüedad. Guía para el viajero sanjuanino Distancia: 420 km desde San Juan Capital (vía RN 147 y RP 9)