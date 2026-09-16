Buscan que la Universidad Nacional de Córdoba declare Doctor Honoris Causa a Carlos "La Mona" Jiménez

La Federación Universitaria de Córdoba impulsa una campaña de recolección de firmas para homenajear al máximo referente del cuarteto. Destacan sus más de 50 años de trayectoria y el reciente reconocimiento internacional del género.

La Federación Universitaria de Córdoba (FUC) lanzó una campaña oficial para recolectar firmas y solicitar formalmente a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que le otorgue el máximo galardón académico de la institución: el título de Doctor Honoris Causa a Carlos “La Mona” Jiménez, una de las figuras indiscutidas de la cultura popular argentina y máxima leyenda del cuarteto.

La iniciativa, impulsada desde la Secretaría General de la FUC, busca canalizar el reconocimiento institucional hacia el artista cordobés. Según explicó Inés Pioli en diálogo con Cuarteteando, la propuesta ya es de carácter público y deberá transitar el proceso reglamentario para ser aprobada primeramente en el consejo directivo de alguna de las unidades académicas de la casa de altos estudios.

Un homenaje a la resistencia cultural y popular A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización estudiantil puso en valor el profundo arraigo social del género musical y la monumental trayectoria del "Mandamás".

“El cuarteto es de Córdoba, es del barrio, es de la gente. Durante décadas nos dijeron que era 'cultura de segunda', nos persiguieron, nos censuraron. Y sin embargo ahí seguimos: bailando, cantando, resistiendo”, expresaron desde la FUC. En esa línea, remarcaron que La Mona Jiménez encarna esa historia de lucha y permanencia, respaldada por más de 50 años ininterrumpidos sobre los escenarios y más de 100 discos editados a lo largo de su carrera.

El petitorio también subraya el cambio de paradigma en torno a la valoración del género, recordando que el cuarteto obtuvo recientemente un galardón internacional de la UNESCO, que lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. “Lo que antes se estigmatizaba, hoy el mundo entero lo valora”, señala el texto.