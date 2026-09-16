El Gobierno autoriza crédito por USD 3.500 millones para comprar submarinos y fragatas para la Armada

En el marco del proyecto de Presupuesto 2027, el Gobierno nacional incorporó una autorización estratégica para gestionar crédito externo por USD 3.500 millones, destinado a la eventual adquisición de tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión para la Armada Argentina.

La planilla vinculada al artículo 42 del texto oficial detalla que USD 2.300 millones se asignarán a la compra de los submarinos, con apostadero previsto en la Base Naval Mar del Plata, mientras que USD 1.200 millones se destinarán a las fragatas, que operarán desde la Base Naval Puerto Belgrano. Para ambas operaciones, el proyecto fija un plazo mínimo de amortización de tres años.

Desde el oficialismo aclararon que la autorización no representa una compra automática, sino una herramienta de crédito público cuya ejecución final quedará supeditada a que se concrete el financiamiento internacional y a la aprobación definitiva del presupuesto en el Parlamento. El esquema mantiene la continuidad del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y del Plan ARMA para recuperar capacidades operativas.

El plano aeronáutico también contempla metas ambiciosas para 2027. El texto fija como objetivo la incorporación de seis nuevos cazas F-16, como parte del contrato global por 24 aeronaves adquirido a Dinamarca. Para respaldar esta llegada, se asignaron $10.090 millones destinados a obras de infraestructura y actualización tecnológica en la VI Brigada Aérea de Tandil y en el Área Material Río Cuarto.

Asimismo, el plan incluye la incorporación de dos radares móviles tridimensionales RPA-200M, desarrollados íntegramente por INVAP, y la compra de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano mediante un crédito de $37.616 millones. El reequipamiento general se completa con vehículos blindados Stryker, camiones Unimog y la adquisición de cuatro helicópteros Black Hawk para el Ejército.

Ushuaia, Atlántico Sur y tecnología espacial

Otro de los ejes centrales pasa por la geopolítica y el control soberano. Si bien el proyecto no detalla una partida específica bajo el rótulo de la Base Naval Integrada de Ushuaia, la iniciativa se alinea con el corredor logístico estratégico entre la capital fueguina y la Base Antártica Conjunta Petrel. En paralelo, mediante el DNU 867/2026, el Ejecutivo reasignó $217.954 millones en adelantos a proveedores y contratistas de Defensa.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, ratificó que el inicio formal de las obras para la base naval en el sur está programado para enero de 2027. El proyecto contempla la construcción de un muelle principal de 580 metros, refacciones en Petrel y un presupuesto estimado en USD 450 millones a ejecutar en un plazo de cuatro años.

En materia de ciencia y tecnología espacial, el DNU destinó $119.289 millones a la CONAE, asegurando fondos para equipos de comunicación, el desarrollo de los satélites SARE II A y el programa de misiones satelitales, destacando el lanzamiento del satélite SABIA-Mar previsto para 2027. Finalmente, la Cancillería contará con $6.384 millones a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Política Oceánica para sostener acciones bilaterales y multilaterales sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.