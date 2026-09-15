El Gobierno británico lanzó una guía para respaldar a las empresas que operan en las Islas Malvinas

En el marco de un nuevo capítulo en la disputa de soberanía, el Gobierno británico difundió este martes una guía oficial titulada "Doing business with the Falkland Islands" ("Hacer negocios con las Islas Malvinas"). A través de este documento, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido ratificó su respaldo a las actividades económicas y de explotación hidrocarburífera en el archipiélago y rechazó de manera categórica que la Argentina pueda aplicar su legislación o ejercer jurisdicción sobre las empresas que operen en las islas.

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La publicación surge como una respuesta directa frente al endurecimiento de las sanciones e instrumentos legales impulsados por la administración del presidente Javier Milei contra aquellas firmas internacionales que participan del desarrollo de recursos naturales en la zona sin la autorización del Estado argentino.

Soberanía y recursos naturales: El Reino Unido sostiene que los habitantes del archipiélago tienen el derecho de administrar su economía y explotar los recursos hidrocarburíferos de la plataforma continental bajo el marco regulatorio local de las islas.

Rechazo a la jurisdicción argentina: La guía establece que Buenos Aires no posee facultades legales para aplicar sanciones internas contra personas o empresas que efectúen operaciones comerciales en el territorio insular.

Respaldo diplomático ante presiones: Londres se ofreció a intervenir directamente ante terceros países, organismos internacionales o las propias firmas privadas en caso de que estas o sus subsidiarias reciban presiones, intimaciones o acciones legales por parte del Estado argentino.

Asesoramiento legal: Frente a eventuales notificaciones o amenazas de sanciones emitidas por autoridades de la Argentina, la cancillería británica recomendó a las corporaciones contratar asesoramiento jurídico independiente, al tiempo que garantizó su aval político.

Un nuevo capítulo en la disputa por el Atlántico Sur

La difusión del manual marca una clara elevación en la tensión diplomática entre ambos países. Mientras el Gobierno argentino avanza en el diseño de nuevas medidas defensivas para penalizar la explotación no autorizada de recursos pesqueros y petroleros en el Atlántico Sur, el Reino Unido busca blindar las inversiones privadas argumentando que las restricciones aplicadas históricamente por la Argentina no lograron detener el crecimiento económico de la población isleña.