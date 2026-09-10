    • 10 de septiembre de 2026 - 16:39

    "Sarmiento y sus viajes": una muestra artística para redescubrir al prócer en San Juan

    Hoy quedó inaugurada por la mañana en la Legislatura provincial la muestra "Sarmiento y sus viajes", una propuesta pictórica que reinterpreta el legado del prócer con entrada libre y gratuita hasta el 18 de septiembre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno, en un trabajo conjunto con la Legislatura provincial, inaugurará la exposición "Sarmiento y sus viajes". La propuesta cultural reúne obras de Aladdina Atelier que reinterpretan mediante la pintura y las artes visuales los escritos, recorridos y el legado histórico de Domingo Faustino Sarmiento desde una perspectiva contemporánea.

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    La muestra cuenta con la dirección de la artista Claudia Bonadé e integra las creaciones de destacados referentes locales, entre ellos Gladys Aquino, Mara Barcena, Micaela Barrios, Betty Calivar, Cristina Carrizo, Sandra Cordero, Stella Correa, Daniel Martín, Margarita Morandi, Sandra Mercado, Vesna Ostoic y Noelia Sosa.

    Cuándo y dónde visitar la exposición

    La inauguración oficial se llevó a cabo este jueves 10 de septiembre, a las 11:00, en el Edificio de la Legislatura de San Juan, ubicado en la esquina de calle Las Heras y Avenida Libertador General San Martín.

    La exposición mantendrá sus puertas abiertas al público con entrada libre y gratuita hasta el viernes 18 de septiembre, y podrá visitarse de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00.

    Arte y patrimonio cultural en la provincia

    Esta iniciativa interinstitucional busca vincular el patrimonio cultural sanjuanino con las expresiones artísticas actuales, generando un espacio abierto para que vecinos, estudiantes y visitantes profundicen en la historia provincial a través de nuevos lenguajes estéticos y visuales.

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