Lanzan "Mi DNI Joven": el programa para actualizar el documento gratis en las escuelas de San Juan

El Ministerio de Gobierno, en un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, puso en marcha el programa itinerante «Mi DNI Joven». La iniciativa, impulsada a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, busca facilitar la renovación obligatoria del documento para estudiantes secundarios de toda la provincia de manera gratuita y directamente en los establecimientos educativos.

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La medida está orientada específicamente a jóvenes que cumplieron los 14 años y aún tienen pendiente la actualización correspondiente, extendiéndose también a alumnos de 17 y 18 años que continúan escolarizados.

El programa se implementa mediante puestos móviles del Registro Civil que se trasladan a las escuelas secundarias de San Juan. Gracias a la coordinación previa con directivos y docentes, quienes detectan las necesidades dentro de la comunidad escolar, los estudiantes pueden realizar el trámite en horario de clases, evitando costos de traslado y pérdida de tiempo para las familias.

El puntapié inicial de las actividades se llevó a cabo este jueves 10 de septiembre a las 13:00 en el Colegio Secundario Antonio de la Torre, ubicado en Boulevard Sarmiento Oeste 1029 (Villa Krause, departamento Rawson). El cronograma continuará de forma progresiva por distintas instituciones del territorio provincial.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó el alcance territorial de la propuesta y el alivio económico que representa para los hogares sanjuaninos: «Este evento representa traer el servicio acá a la escuela de forma totalmente gratis, lo cual también es una ayuda para los padres porque no van a tener que perder tiempo ni tener que gastar para que sus hijos renueven el DNI».

Además, la funcionaria remarcó la relevancia de la identificación al día en el marco de la participación cívica: «Es importante que cuenten con su DNI, porque es la forma de poder ejercer todos nuestros derechos como ciudadanos, especialmente en esta etapa donde a los 16 ya adquieren el derecho al voto».

Por su parte, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, valoró el esfuerzo interministerial: «Representa un gran compromiso que asumimos con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno para llegar a la mayor cantidad de jóvenes posible en todo San Juan».

En la misma línea, la directora del Registro Civil, Verónica Benedetto, enfatizó que la identificación legal actualizada es fundamental para respaldar las distintas acciones y derechos que los jóvenes comienzan a transitar durante esta etapa.

Por qué es clave tener el DNI actualizado a los 14 años

Contar con el documento al día resulta indispensable para habilitar el acceso a múltiples gestiones cotidianas y derechos fundamentales:

Inclusión electoral: Garantiza la incorporación correcta en los padrones y habilita el voto joven a partir de los 16 años.

Movilidad y transporte: Permite la personalización de la tarjeta SUBE.

Trámites cotidianos: Facilita la obtención del carnet de conducir, el inicio de actividades bancarias, inscripciones escolares o universitarias, y la realización de viajes.

Beneficios sociales: Asegura el acceso a coberturas y programas ante ANSES.

Cómo solicitar el operativo para una escuela

Los directivos de los establecimientos educativos interesados en sumar a sus instituciones al cronograma de visitas o solicitar información detallada pueden comunicarse a través del correo electrónico oficial: [email protected].