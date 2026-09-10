Déficit habitacional en Argentina: un informe ubica a San Juan entre las provincias más afectadas del país

El Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava) presentó su primer informe trimestral basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondiente al tercer trimestre de 2025, revelando que el 40,3% de los hogares del país padece algún tipo de déficit habitacional. El estudio detalla una profunda brecha territorial que coloca a San Juan en los primeros puestos nacionales de vulnerabilidad en materia de vivienda, destacándose de manera crítica en el indicador de viviendas irrecuperables.

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Sobre un universo estimado de casi 15 millones de hogares relevados a nivel nacional, la cifra de familias afectadas asciende a 5.983.241, lo que equivale a que cuatro de cada diez argentinos enfrentan al menos una dimensión deficitaria en su hábitat.

La diferencia territorial es uno de los datos más marcados del informe. Jujuy encabeza el ranking del déficit habitacional total con el 72% de sus hogares afectados, muy de cerca por San Juan y Tucumán, ambas con el 60%. Detrás se ubican Chaco (59%), Salta (54%), y Formosa y Corrientes (53% cada una). En el otro extremo, los valores más bajos del país se registran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (16%), Río Negro y Tierra del Fuego (19% cada una).

Sin embargo, al desglosar el informe por tipos de carencia, San Juan acapara los datos más alarmantes en el plano estructural y cuantitativo.

Dentro del análisis del déficit cuantitativo básico —considerado el núcleo más crítico del indicador por estar asociado directamente a viviendas irrecuperables—, San Juan concentra el 13,9% de sus hogares en esa situación.

El informe destaca que esta cifra provincial «casi triplica al segundo más alto» del país (Catamarca, con 4,8%) y contrasta drásticamente con el promedio nacional, que se ubica en apenas el 0,9%. Este salto convierte a la provincia en un caso atípico dentro del relevamiento federal.

Materiales, hacinamiento y brecha regional

Las dimensiones cualitativas —aquellas vinculadas a la calidad constructiva y la convivencia dentro del hogar— también muestran a San Juan y al norte argentino fuertemente comprometidos.

Materiales y hacinamiento crítico: En el indicador que evalúa viviendas con calidad de materiales recuperable sumada a hacinamiento crítico, San Juan lidera el ranking nacional con el 39,3%, seguida de cerca por Formosa (37,3%) y Jujuy (32,3%). El documento señala que en este grupo de provincias del centro-oeste y norte más de un cuarto de la población presenta carencias en este nivel.

Déficit cuantitativo ampliado: Al incorporar los riesgos ambientales del entorno, el mapa se desplaza hacia provincias como Tucumán (32,4%), Jujuy (30,3%) y Corrientes (25,1%).

Servicios básicos: En cuanto al déficit cualitativo ampliado (acceso a agua potable, baño y desagüe cloacal), Chaco lidera con el 14,1%, seguido por Buenos Aires (10,3%) y Santiago del Estero (10,0%), aclarando el informe que ninguna provincia supera el 15% en este rubro específico.

El relevamiento del Ofava que prevé publicaciones trimestrales continuas expone de este modo una radiografía compleja que pone el foco en las urgencias estructurales de infraestructura y hábitat que atraviesan los hogares sanjuaninos en comparación con el escenario nacional.