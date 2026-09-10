    • 10 de septiembre de 2026 - 17:27

    Déficit habitacional en Argentina: un informe ubica a San Juan entre las provincias más afectadas del país

    Un informe trimestral del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda ubica a San Juan con el 60% de sus hogares afectados por el déficit habitacional, destacándose a nivel nacional por registrar un 13,9% de viviendas irrecuperables y liderar el índice de problemas en materiales y hacinamiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava) presentó su primer informe trimestral basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondiente al tercer trimestre de 2025, revelando que el 40,3% de los hogares del país padece algún tipo de déficit habitacional. El estudio detalla una profunda brecha territorial que coloca a San Juan en los primeros puestos nacionales de vulnerabilidad en materia de vivienda, destacándose de manera crítica en el indicador de viviendas irrecuperables.

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    Sobre un universo estimado de casi 15 millones de hogares relevados a nivel nacional, la cifra de familias afectadas asciende a 5.983.241, lo que equivale a que cuatro de cada diez argentinos enfrentan al menos una dimensión deficitaria en su hábitat.

    El mapa nacional y la posición de San Juan

    La diferencia territorial es uno de los datos más marcados del informe. Jujuy encabeza el ranking del déficit habitacional total con el 72% de sus hogares afectados, muy de cerca por San Juan y Tucumán, ambas con el 60%. Detrás se ubican Chaco (59%), Salta (54%), y Formosa y Corrientes (53% cada una). En el otro extremo, los valores más bajos del país se registran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (16%), Río Negro y Tierra del Fuego (19% cada una).

    Sin embargo, al desglosar el informe por tipos de carencia, San Juan acapara los datos más alarmantes en el plano estructural y cuantitativo.

    El dato más crítico: el déficit cuantitativo básico en San Juan

    Dentro del análisis del déficit cuantitativo básico —considerado el núcleo más crítico del indicador por estar asociado directamente a viviendas irrecuperables—, San Juan concentra el 13,9% de sus hogares en esa situación.

    El informe destaca que esta cifra provincial «casi triplica al segundo más alto» del país (Catamarca, con 4,8%) y contrasta drásticamente con el promedio nacional, que se ubica en apenas el 0,9%. Este salto convierte a la provincia en un caso atípico dentro del relevamiento federal.

    Materiales, hacinamiento y brecha regional

    Las dimensiones cualitativas —aquellas vinculadas a la calidad constructiva y la convivencia dentro del hogar— también muestran a San Juan y al norte argentino fuertemente comprometidos.

    Materiales y hacinamiento crítico: En el indicador que evalúa viviendas con calidad de materiales recuperable sumada a hacinamiento crítico, San Juan lidera el ranking nacional con el 39,3%, seguida de cerca por Formosa (37,3%) y Jujuy (32,3%). El documento señala que en este grupo de provincias del centro-oeste y norte más de un cuarto de la población presenta carencias en este nivel.

    Déficit cuantitativo ampliado: Al incorporar los riesgos ambientales del entorno, el mapa se desplaza hacia provincias como Tucumán (32,4%), Jujuy (30,3%) y Corrientes (25,1%).

    Servicios básicos: En cuanto al déficit cualitativo ampliado (acceso a agua potable, baño y desagüe cloacal), Chaco lidera con el 14,1%, seguido por Buenos Aires (10,3%) y Santiago del Estero (10,0%), aclarando el informe que ninguna provincia supera el 15% en este rubro específico.

    El relevamiento del Ofava que prevé publicaciones trimestrales continuas expone de este modo una radiografía compleja que pone el foco en las urgencias estructurales de infraestructura y hábitat que atraviesan los hogares sanjuaninos en comparación con el escenario nacional.

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