Paso de Agua Negra: detectaron tres aludes en la Ruta 150 y sumarán expertos para monitorear avalanchas

Vialidad Nacional detectó tres aludes de gran magnitud con acumulación de hielo, rocas y nieve entre los kilómetros 300 y 340 de la Ruta 150, camino al Paso de Agua Negra.

Vialidad Nacional detectó tres aludes de gran magnitud en la traza de la Ruta Nacional 150, en el tramo cordillerano que conduce hacia el Paso Internacional de Agua Negra. El hallazgo se produjo durante las primeras inspecciones de reconocimiento y marca el puntapié inicial para el despliegue del operativo destinado a recuperar la transitabilidad del camino.

Los desprendimientos rocosos y níveos se concentraron específicamente entre los kilómetros 300 y 340, en la previa de la zona conocida como Z1. En ese sector de alta montaña, técnicos, ingenieros y especialistas del 9° Distrito San Juan constataron una acumulación crítica de bloques de hielo, rocas de gran porte y nieve que bloquean por completo la circulación.

El plan de obra y la logística en alta montaña De acuerdo con lo informado por el organismo vial, las labores comenzarán formalmente este lunes y demandarán una compleja logística de traslado. Debido a las características del terreno y la distancia, será necesario movilizar maquinaria pesada mediante grandes carretones hasta el lugar.

En una primera etapa, el objetivo prioritario del personal será despejar la calzada. Posteriormente, se avanzará con la reparación de las barandas de seguridad dañadas y la atención de los puntos más vulnerables de la cordillera, donde las condiciones propias del invierno andino pueden desencadenar nuevos desprendimientos.

En paralelo, el personal del 9° Distrito San Juan reacondicionará el campamento operativo emplazado en la zona para garantizar la logística y el mantenimiento continuo durante las semanas que duren las tareas.