    • 10 de septiembre de 2026 - 13:42

    Calingasta: la imprudencia vecinal provocó un peligroso incendio en un camión recolector de basura

    Gracias a la intervención a tiempo del personal del municipio de Calingasta se pudo controlar la situación.

    Una imprudencia vecinal casi termina en tragedia en Calingasta.

    Una imprudencia vecinal casi termina en tragedia en Calingasta.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Un grave incidente que pudo haber terminado en tragedia se registró en las últimas horas en el departamento de Calingasta. Durante el recorrido habitual de recolección, la carga que transportaba uno de los camiones municipales comenzó a arder de manera imprevista.

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    Según informaron desde el municipio, este hecho se desencadenó tras haberse depositado entre los residuos restos de cenizas calientes o elementos encendidos que no habían sido apagados adecuadamente.

    Una intervención a tiempo en Calingasta

    Ante la rápida propagación de las llamas en el interior de la caja del vehículo, el chofer tuvo que actuar con extrema celeridad y tomar una decisión de emergencia: volcar de inmediato toda la basura en plena ruta para evitar que el fuego consumiera la estructura completa del camión. La maniobra permitió poner a salvo al personal de recolección y habilitó la llegada inmediata de los servicios de emergencia, quienes trabajaron arduamente en la zona hasta sofocar por completo el foco de incendio y neutralizar el peligro.

    El episodio encendió la alarma en la comunidad local no sólo por el riesgo físico que padecieron el conductor y los trabajadores a bordo, sino también por la amenaza que representa para el patrimonio municipal. El camión afectado constituye una herramienta de trabajo operativa clave, cuyo eventual daño o destrucción dejaría resentido un servicio público básico e indispensable para todas las localidades del departamento.

    Un llamado a la conciencia y la responsabilidad comunitaria

    Frente a la gravedad de lo sucedido, las autoridades municipales emitieron un contundente llamado a la reflexión dirigido a todos los vecinos del departamento. Las autoridades municipales recordaron que un acto de descuido individual, como tirar brasas o cenizas mal apagadas a la bolsa de basura, tiene el potencial de desencadenar siniestros de gran escala.

    Por ello, se apela a la empatía y al compromiso ciudadano para adoptar pautas mínimas de prevención:

    • Enfriado previo: asegurar que cualquier residuo proveniente de estufas, braseros o parrillas esté completamente frío y apagado antes de ser embolsado.
    • Separación de elementos de riesgo: no juntar materiales potencialmente inflamables con los desechos domiciliarios comunes.
    • Cuidado integral: entender que la protección del equipamiento municipal y de las cuadrillas de trabajadores que recorren los barrios a diario es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

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