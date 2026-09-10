Los aspirantes de la Primera Circunscripción Judicial deberán presentarse desde el lunes 14 de septiembre en la Sede Académica Judicial.

Concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan: cuándo comienza la prueba de dactilografía

El Poder Judicial de San Juan informó el cronograma de la prueba de dactilografía correspondiente al Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026. La evaluación para los inscriptos en la Primera Circunscripción Judicial comenzará el próximo lunes 14 de septiembre.

Los aspirantes deberán presentarse 15 minutos antes del horario asignado y concurrir con su DNI a la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en Entre Ríos 33 Sur, Capital.

Qué aspirantes deben rendir la prueba El cronograma difundido corresponde exclusivamente a las personas inscriptas para la Primera Circunscripción Judicial. El Poder Judicial aclaró que no están incluidos en esta instancia quienes se anotaron para la Segunda Circunscripción Judicial, correspondiente a Jáchal e Iglesia, ni las personas con discapacidad.

El proceso forma parte del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026 y responde a lo establecido por la Constitución Provincial respecto del acceso a los cargos técnicos y administrativos del Estado.

El artículo 45 de la Constitución de San Juan establece que el acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a la realización de concursos. A su vez, la Corte de Justicia fundamenta sus atribuciones en el artículo 207, inciso 2, que establece entre sus funciones el nombramiento, traslado y remoción de los empleados del Poder Judicial.