    • 10 de septiembre de 2026 - 12:05

    Concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan: cuándo comienza la prueba de dactilografía

    Los aspirantes de la Primera Circunscripción Judicial deberán presentarse desde el lunes 14 de septiembre en la Sede Académica Judicial.

    Concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan: cuándo comienza la prueba de dactilografía

    Concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan: cuándo comienza la prueba de dactilografía

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Poder Judicial de San Juan informó el cronograma de la prueba de dactilografía correspondiente al Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026. La evaluación para los inscriptos en la Primera Circunscripción Judicial comenzará el próximo lunes 14 de septiembre.

    Leé además

    Carmeuse adquirió una participación mayoritaria de Caleras San Juan y pasó a ser su principal accionista.

    Industria sanjuanina: Carmeuse compró la participación mayoritaria de Caleras San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Cámara Olivícola hace un relevamiento de daños en los cultivos de olivo.

    La Cámara Olivícola evalúa los daños en los cultivos ocasionados por la última helada.

    Los aspirantes deberán presentarse 15 minutos antes del horario asignado y concurrir con su DNI a la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en Entre Ríos 33 Sur, Capital.

    Qué aspirantes deben rendir la prueba

    El cronograma difundido corresponde exclusivamente a las personas inscriptas para la Primera Circunscripción Judicial. El Poder Judicial aclaró que no están incluidos en esta instancia quienes se anotaron para la Segunda Circunscripción Judicial, correspondiente a Jáchal e Iglesia, ni las personas con discapacidad.

    El proceso forma parte del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026 y responde a lo establecido por la Constitución Provincial respecto del acceso a los cargos técnicos y administrativos del Estado.

    El artículo 45 de la Constitución de San Juan establece que el acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a la realización de concursos. A su vez, la Corte de Justicia fundamenta sus atribuciones en el artículo 207, inciso 2, que establece entre sus funciones el nombramiento, traslado y remoción de los empleados del Poder Judicial.

    De esta manera, la evaluación constituye una de las etapas del proceso de selección para quienes buscan ingresar al ámbito judicial provincial.

    El cronograma de dactilografía

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    EPRE.

    Facturas de luz: el EPRE estima que unos 7.500 hogares podrían acceder a los planes especiales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ambiente investiga una importante mortandad de guanacos en la alta cordillera sanjuanina.

    Alarma en la cordillera sanjuanina: investigan la muerte de cientos de guanacos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La obra de la Escuela Gascón. en Jáchal, entró en la etapa final.

    JÁCHAL: la obra de la Escuela Gascón alcanzó un 86 % de avance

    Por Fabiana Juarez
    Imagen creada con IA.

    Boletas de la luz: el EPRE habilitó planes especiales para pagar deudas

    Por Redacción Diario de Cuyo