Facturas de luz: el EPRE estima que unos 7.500 hogares podrían acceder a los planes especiales

El plan especial para regularizar deudas de electricidad podría alcanzar potencialmente a unos 7.500 hogares sanjuaninos , tomando como referencia el nivel de mora que registra actualmente el sistema. Así lo explicó a Diario de Cuyo Roberto Ferrero, vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), quien detalló las condiciones del beneficio y los motivos que llevaron a implementar la medida.

Ferrero aclaró que el universo alcanzado por el programa es mucho mayor: comprende a los aproximadamente 255.000 hogares residenciales de San Juan . Sin embargo, para estimar cuántos podrían utilizarlo se puede tomar como referencia el indicador de mora, que ronda el 3% del total de suministros. El funcionario remarcó que se trata de una cifra dinámica, porque permanentemente hay usuarios que pagan, nuevas facturas que vencen y deudas que se incorporan.

Una vez suscripto el plan de pagos, las cuotas acordadas quedan incorporadas en la factura de electricidad como un ítem más dentro del total a abonar. De esta manera, el usuario no debe realizar un pago por separado, sino que el monto correspondiente al plan se suma a la boleta habitual y se cancela junto con el resto de los conceptos incluidos en la factura.

Uno de los principales objetivos del esquema es evitar la suspensión del suministro . Según explicó Ferrero, como práctica comercial las distribuidoras están facultadas a suspender el servicio cuando se acumulan dos facturas impagas. Por eso, el nuevo mecanismo permite incluir en un plan las deudas correspondientes a entre dos y cuatro facturas con consumos del invierno de 2026 .

A eso se suma un beneficio importante para quienes adhieran: la condonación total de los punitorios por mora . El vicepresidente del EPRE explicó que, cuando una factura permanece vencida durante determinado período, la distribuidora puede aplicar un recargo del 3% en concepto de punitorio. Con este programa, ese importe no será cobrado.

Hasta seis cuotas y con la tasa reducida a la mitad

Los usuarios que cumplan con las condiciones podrán financiar la deuda en hasta cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas. En determinadas zonas alejadas y sin acceso a la red de gas natural, el plazo se extiende hasta seis cuotas.

Además, la tasa de financiación tendrá una bonificación del 50%. Ferrero precisó que no se trata de una tasa fijada libremente por las distribuidoras, sino de la correspondiente al Banco de la Nación Argentina. La reducción se aplicará a los planes que sean suscriptos hasta el 1 de diciembre de 2026 y que incluyan facturas correspondientes a los meses de invierno.

Por qué las boletas de luz aumentaron este invierno

Ferrero explicó que este año confluyeron tres factores que presionaron sobre las facturas de electricidad. El primero fue el mayor consumo provocado por un invierno particularmente frío. El impacto es todavía mayor en los departamentos y localidades que no cuentan con gas natural por red y donde los hogares utilizan electricidad para calefaccionarse, asearse o cocinar.

Según el funcionario, habitualmente el consumo eléctrico durante el invierno llega a duplicar al de primavera u otoño, pero este año el consumo fue incluso superior debido a la mayor rigurosidad de las temperaturas.

El segundo factor estuvo relacionado con los costos nacionales de generación y transporte de energía, que aumentaron por encima de la inflación. Ferrero vinculó parte de ese incremento con el encarecimiento de los combustibles líquidos utilizados para la generación eléctrica durante el invierno, en un contexto internacional atravesado por conflictos geopolíticos.

El tercer componente fue la reducción gradual de los subsidios nacionales, como consecuencia del nuevo esquema implementado por la Secretaría de Energía de la Nación, que apunta a una mayor focalización de la asistencia.

San Juan postergó aumentos de costos provinciales

Frente a ese escenario, Ferrero destacó que la provincia decidió no trasladar durante el invierno los incrementos de los costos provinciales a las tarifas. Esa decisión fue establecida mediante una resolución del EPRE y busca evitar una mayor presión sobre las facturas durante los meses de mayor consumo.

El funcionario también recordó que San Juan cuenta con un mecanismo por el cual los incrementos de los costos provinciales deben mantener relación con la evolución de los salarios. Si esos costos aumentan por encima de los salarios, se debe convocar a una audiencia pública para analizar la situación antes de definir su incorporación a la tarifa.

Un beneficio universal y otro para la Tarifa Social

Ferrero remarcó que el nuevo programa tiene una diferencia importante respecto de medidas anteriores: es universal y alcanza a cualquier hogar residencial de San Juan que tenga una deuda que cumpla con las condiciones establecidas, sin importar si recibe o no subsidios nacionales.

En paralelo, continúa vigente un beneficio destinado específicamente a los usuarios de la Tarifa Social Provincial, que permite financiar deudas en hasta 12 cuotas sin interés. Este esquema alcanza actualmente a unos 70.000 hogares considerados entre los sectores de menores recursos.

De esta manera, el EPRE busca ofrecer una herramienta para que los usuarios puedan ponerse al día con las boletas de la luz, reducir el riesgo de cortes y atravesar el impacto extraordinario que tuvo el consumo eléctrico durante el invierno.