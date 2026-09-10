    • 10 de septiembre de 2026 - 08:28

    Boletas de la luz: el EPRE habilitó planes especiales para pagar deudas

    El EPRE habilitó planes de hasta 4 cuotas, y hasta 6 en zonas alejadas sin gas natural, con 50% de bonificación en la tasa.

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    El EPRE dispuso un nuevo esquema de regularización para usuarios residenciales que acumularon facturas de electricidad impagas durante el invierno de 2026. La medida permite acceder a planes de pago con una bonificación del 50% en la tasa de financiación y condonación de los punitorios generados por la mora.

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    La medida fue establecida mediante la Resolución EPRE 965/26 y alcanza a los suministros de Naturgy San Juan S.A. y DECSA que registren entre 2 y 4 facturas pendientes de pago correspondientes a consumos realizados durante el invierno.

    Quiénes pueden acceder al beneficio

    El esquema está destinado a todos los usuarios incluidos en la categoría “Pequeñas Demandas Uso Residencial”, es decir, los hogares, independientemente de que sean o no beneficiarios del programa nacional de Subsidios Energéticos Focalizados.

    Los planes podrán contratarse hasta el 1 de diciembre de 2026. En las condiciones generales, la deuda podrá abonarse en hasta 4 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con la tasa de financiación del Banco Nación bonificada en un 50%.

    Para los hogares ubicados en zonas alejadas y sin acceso a la red de gas natural, el beneficio se extiende hasta 6 cuotas mensuales bajo las mismas condiciones de financiación.

    Por qué se implementó la medida

    Desde el EPRE explicaron que la decisión busca dar una respuesta al incremento registrado en las facturas eléctricas durante este invierno. En ese escenario confluyeron el mayor consumo de electricidad por las bajas temperaturas, las modificaciones en los subsidios nacionales y los aumentos en los precios de generación y transporte establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación.

    El impacto, según el organismo, se siente con mayor intensidad en los departamentos alejados del Gran San Juan y entre las familias que no cuentan con gas natural por red y utilizan la electricidad para cubrir parte de sus necesidades de calefacción.

    Continúan otros beneficios para los hogares

    La nueva medida se suma a otras herramientas de contención que continúan vigentes. Entre ellas se encuentra el congelamiento de los costos provinciales aplicados a los consumos de invierno y el esquema establecido por la Resolución 786/26, que permite planes de pago de hasta 12 meses a tasa cero para hogares beneficiarios de la Tarifa Social Provincial, contemplada en la Ley 1884-A.

    Según informó el EPRE, las medidas son financiadas mediante el Fondo de Contención Tarifaria de San Juan, creado por la Ley Provincial 739-A para afrontar impactos tarifarios extraordinarios.

    El EPRE seguirá controlando las facturas

    Además de implementar los planes de regularización, el organismo ratificó que continuará con el seguimiento de la facturación de las empresas concesionarias. El control incluye el análisis de reclamos, la verificación de los consumos registrados y del funcionamiento de los medidores, además de comprobar que las facturas incorporen correctamente los consumos reales y los valores correspondientes a tarifas, subsidios, tasas, impuestos y contribuciones.

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