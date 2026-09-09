Plan 50 Cuadras en Capital: dónde estará cortada la calle Mendoza este jueves y qué obras realizarán

Este jueves 10 de septiembre se llevarán adelante trabajos de pavimentación, bacheo y limpieza sobre calle Mendoza, entre Rivadavia y Avenida Libertador. Piden circular con precaución por la presencia de maquinaria vial y personal de obra.

En el marco del avance del Plan 50 Cuadras, la Municipalidad de la Capital desplegará este jueves 10 de septiembre un nuevo frente de obras sobre la estratégica calle Mendoza. Las labores buscan optimizar la transitabilidad y recuperar el estado de la calzada en pleno centro sanjuanino.

Según informaron desde la coordinación del programa, las tareas afectarán dos tramos específicos de la arteria vial, por lo que habrá restricciones y presencia de personal de obra durante toda la jornada.

Los cortes a tener en cuenta Mendoza, entre Rivadavia y Laprida: en este sector se llevarán a cabo trabajos integrales de pavimentación, orientados a la recuperación de la carpeta asfáltica.

Mendoza, entre Laprida y Avenida Libertador General San Martín: los equipos viales ejecutarán tareas de limpieza integral y bacheo, destinadas a reparar las zonas más deterioradas.