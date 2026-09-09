La Secretaría de Ambiente rescató 45 aves silvestres y decomisó 4 toneladas de leña en Pocito y Jáchal

En una serie de operativos de fiscalización y control ambiental, la Secretaría de Ambiente de San Juan logró dar un duro golpe a la tenencia ilegal de fauna y al transporte irregular de recursos forestales en el interior de la provincia. Las intervenciones, desplegadas en Pocito y Jáchal, terminaron con el rescate de 45 aves silvestres y el decomiso de 4.000 kilos de leña seca de algarrobo.

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El primer operativo tuvo lugar en Pocito, donde los inspectores ambientales lograron recuperar decenas de ejemplares cautivos. Entre la lista de animales rescatados destaca de forma especial un Cardenal Amarillo, un ejemplar de altísimo valor de conservación por encontrarse en peligro crítico de extinción a nivel nacional.

Todas las aves quedaron bajo el cuidado y evaluación de los equipos veterinarios de la autoridad ambiental local, quienes determinarán su estado de salud antes de definir los pasos a seguir para su eventual rehabilitación y reinserción.

Por otra parte, durante un patrullaje preventivo realizado en conjunto con Gendarmería Nacional en el departamento Jáchal, los efectivos detectaron irregularidades en el transporte de recursos naturales.

El procedimiento se concretó sobre la ruta que conduce a la localidad de Mogna, donde el personal de control detuvo la marcha de un camión cubierto con una carpa. Al inspeccionar la carga, los agentes descubrieron aproximadamente 4 toneladas de leña seca de algarrobo.

Al requerir la documentación obligatoria para el traslado del material forestal, las autoridades constataron que la guía de transporte se encontraba vencida. Ante la infracción a la normativa ambiental vigente, se labró el acta correspondiente y el cargamento quedó depositado en el Escuadrón 25 de Jáchal de Gendarmería en calidad de depositario judicial.