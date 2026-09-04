Secretaría de Ambiente: en lo que va del año se reciclaron 17 toneladas de papel de organismos estatales

En un esfuerzo sostenido por promover la sustentabilidad ambiental y la eficiencia administrativa, la Secretaría de Ambiente , en labor conjunta con la Subsecretaría de Residuos y el Archivo General de la Provincia, logró recolectar en lo que va del año más de 17 toneladas (17.000 kilos) de papel provenientes de dependencias estatales.

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La iniciativa busca liberar espacio físico en las oficinas públicas y dar una segunda vida útil a toneladas de documentación que han cumplido su ciclo legal y administrativo. La última fase del operativo se concretó esta semana con la extracción de más de dos toneladas de material. Entre los organismos participantes figuran los ministerios de Gobierno, Familia y Desarrollo Humano, Educación, Turismo, el Departamento de Hidráulica, la Tesorería General de la Provincia y la Secretaría General de Gobierno.

El circuito de recuperación del papel inicia con un riguroso análisis técnico a cargo del Archivo General de la Provincia (AGP) , mediante el Sistema Provincial de Archivos (SIPAR) . Este organismo brinda asistencia técnica para evaluar y seleccionar la documentación que, tras concluir su trámite administrativo, debe ser conservada por su valor legal, técnico, contable o histórico, separándola de aquella que ya se encuentra en condiciones de ser desafectada.

Una vez identificada la documentación en desuso, personal de la Secretaría de Ambiente efectúa la carga y el traslado hasta el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) . En estas instalaciones, el material es clasificado, procesado y enfardado para ser insertado nuevamente en el circuito comercial del reciclaje.

Como parte de este programa, el pasado 3 de septiembre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano llevó a cabo un importante operativo de desafectación documental que permitió entregar 2.467 kilos de papel a la Secretaría de Ambiente.

El material retirado correspondió a expedientes de rendiciones de cuentas del área de Habilitaciones abarcan el periodo entre 1999 y 2015. El procedimiento se desarrolló en dos etapas organizadas durante los últimos meses:

Primera etapa (julio): retiro de 160 cajas que contenían más de 500 expedientes.

retiro de 160 cajas que contenían más de 500 expedientes. Segunda etapa (2 de septiembre): despacho de 1.480 expedientes adicionales.

Con esta intervención, sumada a las tareas realizadas en 2025 cuando se desafectaron certificados de la Dirección de Discapacidad correspondientes al período de 1970 a 2014, la cartera de Familia alcanza un total acumulado de 4.672 kilos de papel recuperados. Esta cifra equivale a evitar la tala de unos 79 árboles, generando simultáneamente orden en sus depósitos y un impacto ambiental positivo.

Asistencia técnica y expansión del sistema SIPAR

El respaldo del Sistema Provincial de Archivos (SIPAR) ha sido fundamental para la modernización de la gestión documental pública. Su tarea de asesoramiento legal, fiscal e histórico abarca en la actualidad a una amplia red de reparticiones y entidades públicas y privadas:

Ministerios de Gobierno, Economía, Familia, Producción, Infraestructura y de Turismo.

Secretaría General de la Gobernación, de Ambiente y de Seguridad.

Entidades públicas como Obras Sanitarias y Universidad Nacional de San Juan.

Entidades del sector privado y civil como Club Social y Deportivo Unión Vecinal Trinidad (UVT.

El trabajo con el Club Social y Deportivo Unión Vecinal Trinidad (UVT) constituye un gran paso para la provincia, al transformarse en la primera institución civil de su tipo en implementar los mecanismos del SIPAR para el resguardo, clasificación y conservación de su memoria documental. Este cruce de asistencia técnica entre el sector público y organizaciones de la sociedad civil sienta un precedente para la provincia en materia de gestión documental y conservación ambiental.