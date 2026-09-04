Estudiantes de la Escuela de Comercio se formaron para proteger a la comunidad escolar ante sismos

La propuesta de la Escuela de Comercio busca fortalecer la respuesta colectiva y la cultura de la prevención en el ámbito educativo.

Alumnos de la Escuela de Comercio se capacitaron en prevención sísmica.

Las instalaciones de la Escuela de Comercio, dependiente de la UNSJ, fueron sede de una jornada intensiva de capacitación en prevención sísmica dirigida a sus estudiantes brigadistas. La particularidad radicó en el rol de los participantes: jóvenes elegidos por sus propios compañeros para asumir la responsabilidad de liderar las acciones de prevención y reducción del riesgo dentro del establecimiento.

Esta formación no sólo apunta a transmitir conocimientos técnicos sobre cómo reaccionar durante un sismo, sino también a consolidar la empatía y la contención entre pares. Los estudiantes designados se transforman así en referentes capacitados para coordinar la evacuación y mantener la calma de la comunidad educativa ante cualquier contingencia.

Trabajo por etapas en la Escuela de Comercio La actividad, realizada a fines de agosto, estuvo estructurada en dos bloques diferenciados para adaptar los contenidos y la metodología a las distintas etapas escolares:

Primera instancia: estuvo enfocada en los alumnos del Ciclo Básico, priorizando conceptos fundamentales de autoprotección, reconocimiento de zonas seguras y dinámicas grupales de contención.

estuvo enfocada en los alumnos del Ciclo Básico, priorizando conceptos fundamentales de autoprotección, reconocimiento de zonas seguras y dinámicas grupales de contención. Segundo tramo: se destinó al Ciclo Orientado, abordando aspectos de mayor complejidad organizativa, rutas de evacuación estratégica y asignación de roles de liderazgo durante una crisis. Ambos espacios promovieron la reflexión, el aprendizaje práctico y la participación sobre el valor central de la preparación ciudadana frente a eventuales eventos sísmicos.

Articulación institucional entre la UNSJ y el Ministerio de Educación La instrucción técnica fue impartida por especialistas del Comité de Higiene y Seguridad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El encuentro se desarrolló en el marco del programa "Escuelas Preparadas", una política pública impulsada por el Ministerio de Educación de la provincia para dotar a las instituciones escolares de herramientas efectivas de gestión del riesgo.