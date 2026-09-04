El Hospital Rawson suma dos nuevas residencias y amplía la formación de especialistas en San Juan

El Hospital Dr. Guillermo Rawson dio un nuevo paso en la formación de profesionales de la salud con la incorporación de las primeras camadas de residentes en Kinesiología Cardiorrespiratoria e Ingeniería Clínica, dos especialidades de posgrado orientadas a áreas de alta complejidad y que combinan capacitación académica con práctica hospitalaria.
La novedad amplía la capacidad formativa del principal centro asistencial de San Juan, que con estas incorporaciones alcanzó los 22 espacios de formación técnica y asistencial. El objetivo es fortalecer la disponibilidad futura de profesionales especializados y generar oportunidades para que los recursos humanos puedan capacitarse dentro del propio sistema sanitario provincial.
Dos especialidades para áreas de alta complejidad
La residencia de Kinesiología Cardiorrespiratoria está orientada a la atención y rehabilitación de pacientes complejos, especialmente aquellos que requieren asistencia en áreas críticas. La formación estará coordinada por Santiago Romera y en esta primera camada ingresaron María de los Milagros Grande y Santiago Fresneda.
Por su parte, la nueva residencia de Ingeniería Clínica tendrá como objetivo formar bioingenieros especializados en la gestión integral, mantenimiento y seguridad de la tecnología médica, particularmente del equipamiento utilizado para soporte vital y atención de alta complejidad.
Esta especialidad estará a cargo de Luis Pulenta y tendrá como primera residente a María Ayelén Juárez.
La Ingeniería Clínica tiene cada vez mayor peso dentro de los hospitales debido al crecimiento de la tecnología aplicada a diagnósticos, terapias intensivas, quirófanos y otros servicios. El Rawson cuenta actualmente con un área específica que trabaja junto a Terapia Pediátrica, Neonatología, Centro Quirúrgico, Terapia de Adultos, Diagnóstico por Imágenes, Cardiología y otros sectores del establecimiento.
Formación dentro del hospital
Las residencias constituyen una modalidad de posgrado en la que los profesionales completan su especialización mientras trabajan y se capacitan dentro de los servicios hospitalarios.
El Rawson posee además un Comité de Docencia e Investigación, encargado de desarrollar actividades de capacitación continua, ateneos interdisciplinarios y jornadas de actualización para los equipos de salud.
La ampliación se produce en un hospital que concentra buena parte de la atención de mayor complejidad de San Juan y que está reconocido oficialmente con el máximo nivel provincial de atención médica y complejidad hospitalaria.
Con las dos nuevas residencias, el desafío será no sólo ampliar las alternativas de especialización, sino también formar y retener profesionales en áreas cada vez más necesarias para el funcionamiento de un sistema sanitario atravesado por la tecnología y la atención de pacientes complejos.