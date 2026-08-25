Hito en la salud pública de San Juan: realizaron la primera criopreservación de óvulos interprovincial

La salud pública de San Juan marcó un hito histórico al concretar con éxito la primera criopreservación de óvulos de carácter interprovincial en el ámbito estatal. El procedimiento de alta complejidad se llevó a cabo en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, alcanzando a una paciente que fue especialmente derivada desde la provincia de Río Negro para recibir atención especializada.

La "súper gripe" alcanzó en Argentina el récord de contagios de la última década

La intervención estuvo a cargo de la Sección de Fertilidad dependiente del Servicio de Maternidad del nosocomio público y liderada por el doctor Nelson Tello, un equipo interdisciplinario que integra a especialistas en medicina reproductiva, embriología, bioquímica, psicología, nutrición, trabajo social y enfermería.

Este avance no solo ratifica la calidad prestacional del sistema público sanjuanino, sino que además abre la puerta a nuevas derivaciones desde distintos puntos del país, posicionando a la provincia a la vanguardia en tratamientos de preservación de la fertilidad.

Derivación de otra provincia: La atención a una paciente procedente de Río Negro demuestra la confianza y el prestigio alcanzado por el equipo médico del Hospital Rawson en prácticas de alta complejidad.

Abordaje integral: El proceso de criopreservación requiere de una articulación minuciosa que va desde el seguimiento clínico y hormonal hasta el soporte psicológico y social de la paciente.

Infraestructura en expansión: Desde la institución destacaron que se avanza sostenidamente en la incorporación de nueva tecnología y equipamiento para consolidar tratamientos integrales dentro de los límites provinciales.

Derecho a la salud reproductiva: Estas acciones reafirman el rol de la salud pública como garante de tratamientos complejos que suelen ser de difícil acceso en el ámbito privado.

Dato útil: La consolidación de este servicio en el Hospital Dr. Guillermo Rawson optimiza las respuestas en oncofertilidad y tratamientos programados, reduciendo drásticamente la necesidad de derivaciones hacia los grandes centros de la metrópolis.