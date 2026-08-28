    • 28 de agosto de 2026 - 13:59

    Día del Niño en el Hospital Rawson: los chicos pasaron de pacientes a superhéroes

    Durante la mañana de este viernes, CUVHONI realizó el tradicional festejo del Día del Niño en el Hospital Rawson

    CUVHONI celebró el Día del Niño en el Hospital Rawson

    CUVHONI celebró el Día del Niño en el Hospital Rawson

    Foto:

    Daniel Arias
    Por Fabiana Juarez

    El Hospital Rawson se convirtió en un escenario donde la alegría superó al dolor, al menos por un par de horas. Fue este viernes 28 de agosto durante el tradicional festejo del Día del Niño que realiza CUVHONI, donde los chicos pasaron de ser pacientes a convertirse en superhéroes.

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    Todos los años, CUVHONI agasaja a los niños en su día con diferentes actividades en el patio central del Hospital Rawson. Pero, en esta ocasión, les ofreció una propuesta diferente con el objetivo de que se olvidaran por un rato sus malestares y ‘usaran sus superpoderes’ para recuperarse. Para tal fin, las voluntarias de la entidad les entregaron a los chicos una capa y un antifaz de superhéroe.

    Nenas y varones se sumaron a esta propuesta que los motivó a disfrutar de las actividades a pleno. Uno de ellos fue Hugo Muñoz, de 4 años, que llegó al Hospital con ‘fiebre y mucho moco’, pero que a penas su mamá le colocó la capa verde brillante y el antifaz, comenzó a sentirse mejor. ‘Está recontento, desde que le puse la capa no para de saltar’, dijo la mamá de Hugo.

    Música y baile en los festejos del Hospital Rawson

    Otra de las sorpresas de este año en los festejos del Día del Niño fue la presentación, por primera vez, del Coro de la Escuela Presidente Avellaneda, de Chimbas. Los alumnos que lucieron vinchas multicolores brindaron un espectáculo que incluyó canto (hasta en inglés) y hasta el baile de un carnavalito que entusiasmó a los chicos presentes.

    A ellos se sumaron los Caporales, de la comunidad boliviana, y los Payamédicos que también derrocharon brillo, color y alegría. Aunque el momento más festejado por los chicos fue el inicio del sorteo de regalos que fueron donados por diferentes comercios y que incluyeron varios juguetes, tres monipatines y una bicicleta.

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