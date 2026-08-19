    • 19 de agosto de 2026 - 19:22

    Festejos a pleno: el departamento 9 de Julio se prepara para celebrar a lo grande el Día del Niño

    La comuna organizó una gran tarde recreativa para este domingo en el Multideportivo Luciano Ozan. Habrá espectáculos, sorteos, chocolate y colectivos gratuitos para trasladar a las familias desde distintos distritos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El departamento 9 de Julio palpita una de las jornadas más convocantes del año destinada a las infancias. La Municipalidad confirmó que este domingo 23 de agosto, a partir de las 14 horas, se llevará a cabo el gran festejo por el Día del Niño en las instalaciones del Multideportivo Luciano Ozan, ubicado en Villa Cabecera.

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    La propuesta libre y gratuita está pensada para el disfrute de toda la familia, ofreciendo un espacio de encuentro, recreación y contención social para los más chicos.

    Una tarde repleta de actividades y sorpresas

    El municipio diseñó una agenda variada que incluirá juegos deportivos e infantiles, shows artísticos en vivo, sorteos de premios y la tradicional merienda con chocolate caliente para todos los presentes.

    Encuentro comunitario: El objetivo principal de la iniciativa es garantizar el acceso al juego y al esparcimiento, promoviendo la integración de los chicos de los diferentes rincones del departamento.

    Diversión asegurada: Además de las postas recreativas, la tarde contará con diversas sorpresas preparadas especialmente por las áreas comunales.

    Micros gratuitos para garantizar la participación

    Para asegurar que ningún niño se quede sin participar debido a la distancia, la comuna dispuso un operativo especial de transporte gratuito. Las unidades partirán este domingo a las 13:30 horas rumbo a Villa Cabecera desde los siguientes puntos estratégicos del departamento:

    • SUM de Alto de Sierra.
    • Plaza Virgen de Fátima (Fiorito).
    • Ruta 20 y Florería Pacheco.
    • Ruta 20 y Callejón Coria.
    • Plaza Villa Las Rosas.
    • Plaza Procesa Sarmiento (Las Chacritas).
    • Plaza Barrio Taranto y Plaza Barrio Palmares.
    • Plaza Daniela Contreras (B° Cooperativa).
    • Plaza Deolinda Correa y Barrio Nuevo (La Majadita).
    • Barrio Torino y Barrio 9 de Julio (La Majadita).
    • Fábrica Sai (Rincón Cercado).

    De esta manera, el municipio busca consolidar una celebración federal e integradora, invitando a grandes y chicos a compartir una jornada inolvidable en familia.

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