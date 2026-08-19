Realizaron una exitosa jornada de vacunación en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes

Este martes, la comunidad de la UNSJ y los vecinos se acercaron a las instalaciones de la FFHA para completar sus esquemas de inmunización en el marco de una nueva campaña de salud preventiva.

Con una importante concurrencia de estudiantes, docentes, no docentes y vecinos de la zona, este martes se llevó a cabo con total éxito una nueva jornada especial de vacunación en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La iniciativa, impulsada para acercar la prevención sanitaria directamente al ámbito académico, permitió que decenas de personas pudieran ponerse al día con las dosis del calendario oficial de manera rápida y gratuita.

Fuerte adhesión de la comunidad universitaria Durante la actividad desarrollada en las instalaciones de la facultad, el personal sanitario abocado al operativo destacó la respuesta positiva por parte de los jóvenes y adultos que se acercaron provistos de su DNI y carnet de vacunación.

Prevención en el territorio: La aplicación de las distintas vacunas contempladas en el calendario nacional busca reforzar la protección colectiva y facilitar el acceso a la salud pública sin necesidad de realizar traslados hacia los centros asistenciales tradicionales.