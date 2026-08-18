Salud lanzó un mapa interactivo para seguir la vacunación en todo el país: el dato de San Juan

El Ministerio de Salud de la Nación puso en funcionamiento un Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas , una nueva plataforma pública que permite conocer cómo avanza la vacunación en cada provincia. La iniciativa busca reunir información que hasta ahora estaba fragmentada y facilitar el seguimiento de las estrategias de inmunización durante el año.

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El objetivo central es que tanto los equipos sanitarios como cualquier ciudadano puedan acceder de manera sencilla a datos oficiales, actualizados y comparables sin tener que esperar los reportes consolidados al cierre de cada año. Según explicó la cartera sanitaria, la disponibilidad más rápida de la información también permite detectar diferencias entre jurisdicciones y orientar acciones hacia los lugares donde las coberturas necesitan fortalecerse.

“Contar con información precisa y disponible de manera oportuna es fundamental para gestionar mejor”, señaló el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones , al presentar la herramienta. El funcionario remarcó que los datos permiten detectar brechas y reforzar las estrategias de vacunación donde resulte necesario.

La plataforma ofrece una visualización geográfica de todo el territorio argentino. El usuario puede seleccionar una provincia, el año y la vacuna que desea consultar para conocer los porcentajes de cobertura y la cantidad de dosis enviadas por Nación.

El sistema permite consultar las coberturas correspondientes a 2026 hasta el último mes cerrado , además de los porcentajes alcanzados durante 2025 para las distintas vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. También informa cuántas dosis distribuyó el Ministerio de Salud a cada jurisdicción.

La presentación mediante colores busca darle además una lectura rápida: permite comparar provincias, observar concentraciones de determinados niveles de cobertura y detectar visualmente aquellas zonas en las que pueden existir brechas que requieran un análisis más profundo.

El mapa permite seleccionar cada provincia y conocer las dosis distribuidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Captura: Ministerio de Salud.

Qué muestra el mapa sobre San Juan

En el caso de San Juan, los datos disponibles en la herramienta muestran que Nación distribuyó hasta la última actualización informada 268.454 dosis correspondientes a 14 categorías de vacunas. El número surge de sumar los envíos detallados actualmente para la provincia y debe diferenciarse de la cantidad de dosis efectivamente aplicadas a la población.

Entre las mayores cantidades aparecen 36.400 dosis de IPV, 33.630 de neumococo, 33.100 de Triple Viral, 27.750 de Quíntuple y 25.864 de la vacuna meningocócica. También figuran envíos de BCG, DPT, dTpa, Hepatitis A y B, Rotavirus, Varicela, VPH y VSR.

De acuerdo con los datos exhibidos en el mapa, la distribución correspondiente a San Juan es:

BCG: 19.500 dosis.

DPT: 19.000.

dTpa: 10.670.

Hepatitis A: 6.500.

Hepatitis B: 6.900.

IPV: 36.400.

Meningocócica: 25.864.

Neumococo: 33.630.

Quíntuple: 27.750.

Rotavirus: 13.680.

Triple Viral: 33.100.

Varicela: 19.360.

VPH: 10.750.

VSR: 5.350.

La cifra total de esas categorías alcanza las 268.454 dosis distribuidas a San Juan. El propio Ministerio advierte que los registros permanecen sujetos a procesos de revisión, actualización y validación, por lo que pueden modificarse respecto de los consolidados definitivos de cada jurisdicción.

El mapa complementa al Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación, que está pensado principalmente para autoridades y equipos de gestión sanitaria. Mientras aquel sistema permite realizar análisis más detallados de indicadores y tendencias, la nueva plataforma apuesta por una consulta territorial más simple y abierta al público.

Con la herramienta, Salud busca avanzar en dos frentes: hacer más transparente la información sanitaria y disponer de datos que permitan detectar rápidamente dónde es necesario reforzar la vacunación, convirtiendo al mapa no solo en una plataforma de consulta, sino también en un instrumento para seguir el desempeño de las políticas de inmunización en todo el país.