    • 15 de agosto de 2026 - 17:52

    Tatuajes bajo la lupa: los riesgos ocultos de las tintas y el impacto en la salud que revelan los estudios

    Un estudio científico pone la lupa sobre el fenómeno de los tatuajes y detalla el impacto real de las tintas en la salud.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lejos de ser una simple elección estética o una moda pasajera, los tatuajes ganaron un terreno masivo en la cultura contemporánea, posicionándose como una herramienta de autoexpresión, identidad y hasta de resiliencia. Sin embargo, detrás del diseño artístico y la popularidad que reflejan las estadísticas globales, médicos y especialistas advierten sobre el lado menos visible de las tintas y sus consecuencias en el organismo.

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    Qué pasa en el cuerpo cuando la tinta ingresa a la piel

    La piel actúa como una barrera defensiva natural y semipermeable que impide el ingreso de elementos extraños. Al realizar un tatuaje, las microagujas inyectan pigmentos directamente en la dermis, desencadenando una respuesta inmediata del sistema inmunitario.

    Las células de defensa de la piel capturan estas sustancias extrañas y migran a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos, interpretando el material como un cuerpo extraño. Este proceso genera una estimulación inmunitaria permanente y explica por qué los pigmentos suelen acumularse en los ganglios, un fenómeno cuyas consecuencias a largo plazo aún se investigan.

    Riesgos sanitarios: desde infecciones hasta componentes tóxicos

    Diversos análisis científicos advierten que las tintas utilizadas no siempre son del todo inocuas. Entre las principales alertas sanitarias figuran:

    Infecciones bacterianas y virales: Se han documentado casos de contaminación en frascos de tinta o por el uso de elementos deficientes en esterilización, lo que puede derivar en cuadros complejos si no se respetan las normas de bioseguridad.

    Metales pesados y sustancias tóxicas: Estudios internacionales detectaron en varias tintas la presencia de compuestos como níquel, plomo, cromo y cadmio, capaces de generar efectos citotóxicos o alergias severas.

    Efectos en diagnósticos médicos: La acumulación masiva de pigmentos en los ganglios linfáticos puede, en determinados casos, alterar o confundir la lectura de estudios por imágenes.

    Identidad, arte y la importancia de la prevención

    A pesar de las advertencias médicas sobre reacciones alérgicas o granulomas, millones de personas eligen marcar su piel para eternizar momentos o experiencias. Los especialistas coinciden en que el eje central debe apostar a las regulaciones estrictas de los materiales, el control de los establecimientos y la absoluta conciencia de los riesgos biológicos antes de pasar por las agujas.

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